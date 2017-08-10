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Общество

В некоторых районах Бишкека и Токмака 11-17 августа не будет газа

В некоторых районах Бишкека и Токмака 11-17 августа не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с проведением ремонтных работ не будет голубого топлива:

  • 11 августа - село Ленинское (улица Восточная, 361-453), город Токмак (улица Шамсинская, 1-23);
  • 14 августа -  город Токмак (улицы Узбекская, 103-115, Пролетарская, 92-98, Казахстанская, 172-182, Шамсинская, 151);
  • 14-15 августа - город Бишкек (улица Бакаева, жилые дома НК ЖЭК «Чапай»);
  • 15-16 августа - город Бишкек (район, ограниченный отрезками улиц Салиева, Лермонтова, Фрунзе, Кантемировская);
  • 16-17 августа - город Бишкек (улица Каралаева, 25-27).

 

С

ОсОО «Газпром Кыргызстан»
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