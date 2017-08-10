На мошенничества в сфере здравоохранения можно будет пожаловаться в комиссию

При Минздраве создается межведомственная комиссия, куда можно будет сообщить о различных правонарушениях в сфере здравоохранения. Об этом ИА «24.kg» сообщила специалист по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.

По ее словам, в состав группы войдут представители всех правоохранительных органов.

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«Основной задачей будет предотвращение нарушений и наказание за них. К примеру, создаются немедицинские мошеннические сайты, рекламируется оборудование, которое не имеет отношения к медицине. Таких мошенников много», — сказала Бермет Барыктабасова.

Комиссию планируют создать до конца августа.

Напомним, ранее в соцсетях распространяли ссылки на фейковый сайт Минздрава, где министр здравоохранения Талантбек Батыралиев якобы давал комментарии о бородавках. Позже чиновник заявил, что никакого отношения к сайту не имеет.