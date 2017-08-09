18:56
+34
USD 69.34
EUR 81.87
RUB 1.16
Общество

Членам партии «Ата Мекен», продолжающим голодовку, вызвали скорую помощь

Членам партии «Ата Мекен», которые продолжают политическую голодовку, вызвали скорую помощь. Об этом ИА «24.kg» сообщил представитель штаба партии Жакшылык Бердибек уулу.

По его словам, сегодня стало плохо 40-летнему Медету Тилекову. После осмотра врачей член партии отказался от госпитализации.

«У него снизился уровень сахара в крови и упало давление. Врачи на месте сделали капельницу. Несмотря на настоятельную рекомендацию врачей прекратить, Медет Тилеков намерен продолжить голодовку», — рассказал Жакшылык Бердибеков.

На прошлой неделе один из голодавших — Темир Эмилов — госпитализирован. Его заменил другой член партии. Голодовку продолжают четыре человека.

По данным штаба партии, в Базар-Коргонском районе продолжают голодовку 12 женщин. «Но многие вынуждены отказаться из-за проблем со здоровьем. Тем не менее протест продолжается», — сообщил он.

Голодающие требуют освободить лидера партии Омурбека Текебаева и допустить его к сдаче экзамена по государственному языку.
Ссылка:
просмотров: 185
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Текебаева. Факты звонков Маевского Чотонову пока не подтверждены
Сторонники Омурбека Текебаева в Базар-Коргоне тоже объявили голодовку
Экзамен для Текебаева. Уполномоченные представители повторно обратились в ЦИК
Что делать с экзаменом Текебаева? Члены ЦИК срочно заболели и разъехались
Дело Текебаева. Не в полномочиях суда вопрос о допуске подсудимого к экзамену
Дело Текебаева. Подсудимый называет себя реальным кандидатом на пост президента
Дело Текебаева. Судья не может начать процесс — электричества нет
Дело Текебаева. Секретарь останется прежним
Суд Текебаева. На процесс приехала Роза Отунбаева
Суд Текебаева. Гражданские активисты проводят мониторинг процесса
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
Ремонт подземок в&nbsp;Бишкеке: бюджетных денег не&nbsp;жалко Ремонт подземок в Бишкеке: бюджетных денег не жалко
Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не&nbsp;хочу Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не хочу
Археологи из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Турции обнаружили гробницу Караханидов в&nbsp;Нарыне Археологи из Кыргызстана и Турции обнаружили гробницу Караханидов в Нарыне
Бизнес
Открылся новый магазин O!Store в&nbsp;супермаркете Globus. Заходите в&nbsp;гости! Открылся новый магазин O!Store в супермаркете Globus. Заходите в гости!
Кабмин поддерживает проект Кыргызтелекома по&nbsp;запуску &laquo;Безопасного города&raquo; Кабмин поддерживает проект Кыргызтелекома по запуску «Безопасного города»
O!TV&nbsp;&mdash; мобильное приложение &#8470;&nbsp;1&nbsp;для просмотра&nbsp;ТВ в&nbsp;Кыргызстане O!TV — мобильное приложение № 1 для просмотра ТВ в Кыргызстане
&laquo;Звонок за&nbsp;счет друга&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; вас всегда выручат! «Звонок за счет друга» от MegaCom — вас всегда выручат!