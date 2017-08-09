Членам партии «Ата Мекен», продолжающим голодовку, вызвали скорую помощь

Членам партии «Ата Мекен», которые продолжают политическую голодовку, вызвали скорую помощь. Об этом ИА «24.kg» сообщил представитель штаба партии Жакшылык Бердибек уулу.

По его словам, сегодня стало плохо 40-летнему Медету Тилекову. После осмотра врачей член партии отказался от госпитализации.

«У него снизился уровень сахара в крови и упало давление. Врачи на месте сделали капельницу. Несмотря на настоятельную рекомендацию врачей прекратить, Медет Тилеков намерен продолжить голодовку», — рассказал Жакшылык Бердибеков.

На прошлой неделе один из голодавших — Темир Эмилов — госпитализирован. Его заменил другой член партии. Голодовку продолжают четыре человека.

По данным штаба партии, в Базар-Коргонском районе продолжают голодовку 12 женщин. «Но многие вынуждены отказаться из-за проблем со здоровьем. Тем не менее протест продолжается», — сообщил он.

Голодающие требуют освободить лидера партии Омурбека Текебаева и допустить его к сдаче экзамена по государственному языку.