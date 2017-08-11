Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Еще одно усилие — и нас ждут выходные! Если вы решили махнуть на Иссык-Куль или в горы, не забудьте глянуть прогноз погоды здесь. Тем более, МЧС предупредило о ливнях и грозах.

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке не будет света в следующих районах:

9.00–19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Конорчок, Тон, Кок-Джар, переулок Куйручук), улицы Московская, Суюмбаева;

9.00-18.00 — улицы Орозбекова, Джаманбаева, Водопроводная, Сухомлинова, Айни, Кокчетавская, Тоголока Молдо, переулок Карагайский;

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (квадрат, ограниченный улицами Чатыр-Кол, Баба-Аты, Айылчиева, Садырбаева), улица Ахунбаева, 125, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Минкуш, Термечикова, Ак-Марал).

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

Движение закрыто на улицах Орозбекова (от Абдумомунова до проспекта Чуй) и Панфилова (от Абдумомунова до Кыргызского государственного исторического музея).

Перекрыта и улица Турусбекова. Она недоступна для движения транспорта на трех отрезках — от Токтогула до Киевской, от Киевской до проспекта Чуй и от проспекта Чуй до Жибек Жолу. Кроме того, она частично перекопана от Боконбаева до Московской, но проехать здесь пока можно.

Перекрыта также улица Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

В Бишкеке продолжается ремонт теплосетей и дорожного покрытия. Из-за этого закрыта улицы К.Акиева (от Чокморова до проспекта Чуй) и Кулатова (от Элебаева до Байтика Батыра).

Не забывайте, что утром и вечером перекрывают проспект Манаса во время проезда кортежей президента, премьер-министра и спикера.

Люди, которые меняли мир

Сейчас многие даже не спорят с тем, что человеку необходимы витамины. Их прописывают врачи, назначаются целые курсы, которые должны восстановить в организме недостающие элементы. Но это сегодня привычно, а вот в начале XX века об этом даже не догадывались.

Все изменилось благодаря трудам нидерландского врача Христиана Эйкмана, который появился на свет 159 лет назад. Он продемонстрировал, что болезнь бери-бери вызывается неправильным рационом. Это привело к открытию витаминов. В 1929 году ученого за его открытие удостоили Нобелевской премии по физиологии и медицине. И мы всецело поддерживаем данное решение и готовы в честь дня рождения голландца выпить... ну, конечно, витаминку.

Ведь она повлияет в том числе и на то, чем принято думать прежде, чем что-то натворить. Ну да, на наш мозг. Правда, здесь зачастую природа на некоторых очень серьезно экономит, а кому-то отмеряет со всей щедростью. К последним можно отнести американскую журналистку и драматурга Мэрилин вос Савант, которая празднует сегодня 71-й день рождения.

Фото из Интернета. Мэрилин вос Савант

Чем она знаменита? А тем, что занесена в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самого высокого в мире IQ. Точно определить, насколько высокий IQ у Савант, очень сложно, так как науке известно очень малое число людей с таким интеллектом. Поэтому по результатам различных тестов, использующих различные шкалы, коэффициент интеллекта журналистки определяется как 167+, 186, 218, 228 и 230.

Но не расстраивайтесь. Как утверждают ученые, хотя IQ журналистки является одним из самых высоких в мире, утверждения о том, что она является самым умным человеком на планете или гением, очень спорны.

Согласившись с последним утверждением, не преминули протестировать и себя. Хм... Даже и не надейтесь! Ну, а если вам хочется поразмяться и есть время, то можете пройти тест полегче и посложнее.

Конечно, мы специально не стали выяснять, какой IQ у нашего следующего героя, но уже то, что с 1988 года в рейтинге лучших игроков в Тетрис по версии журнала Nintendo Power он находится на первом месте, говорит о многом. Хотя этот человек прославился совсем другим. Сегодня 67 лет одному из основателей компании Apple Стиву Возняку.

Фото 3DNews. Один из тех, кто подарил миру Apple, — Стив Возняк

Первый его компьютер в 1975 году стал настоящим инженерным чудом. Стив Джобс предложил создать компанию и продавать изобретение Стива, перейдя от кустарного производства к промышленному.

Возняк отнесся к этому скептически, но Джобс знал, как его убедить. Он не стал завлекать друга прибыльностью проекта, а просто сказал: это будет увлекательное приключение, и даже если мы прогорим, то хотя бы сможем рассказать внукам о том, что владели собственной компанией. Уже 1 апреля 1976 года они зарегистрировали Apple Computer, а в 1980 году, разместив ее акции на бирже, стали миллионерами.

Фото EPA/TONY AVELAR. Один из первых «яблочных» продуктов — Apple-1

Стив Возняк — интересный человек, и рассказывать о нем можно еще долго, но ограничимся несколькими примечательными фактами из его жизни.

В феврале 1981 года он попал в аварию на самолете. Получил амнезию, от которой избавился благодаря компьютерным играм на Apple II.

В 1982-1983 годах спонсировал два национальных рок-фестиваля The US Festival, представлявших комбинацию технологической выставки и рок-фестиваля.

Основал предприятие CL9, которое разработало и выпустило первые универсальные пульты дистанционного управления.

В родном его городе Сан-Хосе одна из улиц названа в его честь.

В 1982 году выступал инициатором первого телемоста между СССР и США.

В 1985 году Рональд Рейган вручил ему национальную медаль технологий.

Снялся во втором эпизоде четвертого сезона телесериала «Теория большого взрыва».

В сентябре 2000 года вошел в Национальный зал славы изобретателей.

В этот день 21 год назад (в 1996 году) ушла из жизни одна из самых известных прорицательниц современности Ванга. Ей было 85 лет. Она потеряла зрение в 12 лет, попав в ураган.

Впервые Ванга привлекла к себе внимание в годы Второй мировой войны, когда по ближайшим к ее селу окрестностям прошел слух, что она наделена ясновидением и может определить местонахождение пропавших на войне людей.

Фото из Интернета. Болгарская прорицательница Ванга

Появлению дару способствовало то, что накануне 1939 года женщина сильно простудилась, когда в течение нескольких дней простояла босиком на цементном полу в ожидании выдачи пособия для бедных и неожиданно смогла вылечиться от тяжелой формы плеврита. В 1941 году Вангу второй раз посетил некий «таинственный всадник», после которого у нее стали проявляться сверхъестественные способности.

Споры о сверхспособностях Ванги или их отсутствии продолжаются до сих пор. Многие считают, что из нее сделали бренд, а многие случаи ясновидения — не более чем мифы. Ее последователи с этим категорически не согласны. Но как бы там ни было, имя Ванги стало нарицательным.

Памятные даты

Кстати, еще немного о предсказаниях. Ровно 15 лет назад, в 2002 году, не состоялся очередной конец света. Его пророчил известный румынский прорицатель иеромонах Арсений. По его утверждению, «когда Южный полюс соединится с Северным, а на Землю обрушится огненный хаос, начнется разрушительное землетрясение. После трех дней и трех ночей ужасающих бедствий спасутся лишь чистые перед Богом люди».

И до и после нас продолжали пугать концом света, но все пока мимо. Потому перейдем к делам земным, но гораздо более осязаемым и приятным, чем всякие пророчества.

Тем не менее конец света — одна из самых излюбленных тем современного кинематографа. А чтобы мы понимали, о чем речь, в этот день в 1906 году в Англии Юджин Ласт запатентовал звуковое кино.

Интересно, но мировые кинокомпании не обратили внимания на возможность кино заговорить, желая избежать удорожания стоимости производства и проката фильмов. Но продержались они недолго — 17 сентября 1922 года в Берлине впервые в мире показали звуковой фильм.

В 1926 году компания Warner Brothers выпустила несколько звуковых фильмов, но особого успеха у зрителей они не имели. Успех пришел только с фильмом «Певец джаза», в котором кроме музыкальных номеров Эла Джолсона присутствовали и его короткие реплики. 6 октября 1927 года — день премьеры «Певца джаза» — принято считать днем рождения звукового кино.

А теперь представьте, как бы мы смотрели легендарные «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой? В них же диалоги — едва ли не самое главное. Почему мы вспомнили об этом фильме? Все просто — именно в этот день в 1973 году его начали показывать по телевидению.

Пожалуй, такой популярностью не пользуется до сих пор ни один сериал, а представить русского разведчика Штирлица, выглядящего не как Вячеслав Тихонов, вряд ли кто-то сможет. Вообще сериал собрал целую плеяду великих актеров — Леонид Броневой, Олег Табаков, Юрий Визбор, Ростислав Плятт, Евгений Евстигнеев, Василий Лановой, Леонид Куравлев.

Подсчитано, что премьеру киноленты посмотрели свыше 200 миллионов зрителей. Во время показа все 12 вечеров в стране почти не было уличной преступности, резко возрастало потребление электроэнергии и снижалось потребление воды — люди сидели у телевизоров.

Хотя фильм черно-белый, эсэсовские и прочие мундиры для съемок пошили цветными, с золочением и плетеными шнурами в спецателье Минобороны. Одному Тихонову потребовалось сто белых рубашек и 11 различных костюмов!

И уж кому, как не королю поп-музыки, знать все о костюмах? А ведь 11 августа 1969 года в одном из клубов Беверли-Хиллз певица Дайана Росс впервые представила аудитории группу Jackson 5. Самое неотразимое впечатление на три с половиной сотни гостей произвел 11-летний мальчуган по имени Майкл. Хотя тогда никто и не мог предположить, что уже скоро он перевернет мир музыки.

Фото Getty Images. В центре он — будущий король поп-музыки

Майкл Джексон — обладатель 15 премий «Грэмми» и сотен других премий. 25 раз занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Количество проданных в мире записей Джексона составляет 1 миллиард копий. В 2009 году официально признан Легендой Америки и Иконой Музыки.

У кого намечаются тои

Сегодня исполняется 31 год певцу Мирбеку Атабекову, который родился в 1986 году в селе Жон-Арык Таласской области. В 2004 году певца заметили после песни «Жузун», которая оказалась в ротации на радио. Мирбек стал частью группы «Тандем». Сейчас занимается сольной карьерой.

Ну а как певца можно поздравить? Естественно, послушать его песню. Предлагаем одну из его последних работ:

Куда сходить

Культура

— Сегодня богатый день на музыкантов и даты, связанные с ними. Но если вам хочется именно живой музыки, то можете отправиться в арт-бар «Чемодан Зусмановича», где вечером концерт автора-исполнителя, лауреата множества международных конкурсов Алевтины Баталовой.

Подробнее о том, как провести свободный день или вечер, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Сегодня во Вьетнаме стартует чемпионат Азии по джиу-джитсу. Кыргызстан представляют пять бойцов. Держим за них кулачки и болеем! О том, как наши бойцы готовились к турниру, читайте в репортаже ИА «24.kg».

Какие еще соревнования и турниры проходят в эти дни, в нашем «Спортивном календаре».

А это будет интересно журналистам и экспертам:

11.00 — в рамках проекта «Развитие журналистики данных в Кыргызстане» проводится исследование медиа сферы Кыргызстана. Фонд Сороса.

11.00 — открытие памятника народному художнику, заслуженному деятелю культуры Кыргызской Республики Турсунбеку Койчиеву. Ала-Арчинское кладбище.

14.00 — в пресс-центре Sputnik Кыргызстан состоится видеомост «Кыргызстанцы на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов». Форум пройдет 14-22 октября 2017 года в России, в Сочи под лозунгом: «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!»

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