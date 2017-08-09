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Общество

В Кыргызстане изданы книги для детей из серии «Колчуктогу ай»

В Кыргызстане изданы книги для детей из серии «Колчуктогу ай». Об этом ИА «24.kg» сообщила издатель книг, дочь кыргызского поэта Турара Кожомбердиева Нургуль Кожомбердиева.

По ее словам, сборник стихов для детей «Колчуктогу ай» («Луна в луже») поэта Турара Кожомбердиева впервые был издан в 1961 году и имел большой успех у читателей. Переиздали его в 1977 году.

«В новых же изданиях каждое стихотворение сопровождается талантливыми иллюстрациями, отображающими его смысл, издания должны стать для детей ценными художественными сокровищами», — говорит Нургуль Кожомбердиева.

Поэт Турар Кожомбердиев родился 22 июня 1941 года в селе Сары-Булак Калининского района Чуйской области. Его самые известные книги: «Луна в луже» (1961), «Красное яблоко» (1965), «Утренняя симфония» (1968), «Неугасимый очаг» (1972), «Утренняя звезда» (1979) и другие.

В 1970 году за сборники «Красное яблоко» и «Утренняя звезда» Турару Кожомбердиеву присуждена премия Ленинского комсомола Киргизии.
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