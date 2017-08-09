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Общество

Археологи нашли родную деревню апостолов Андрея и Петра

Фото аккаунт Kinneret Academic College в сети Facebook. Место археологических раскопок

На севере Израиля археологи обнаружили развалины, предположительно, древней рыбацкой деревни Вифсаида, упоминаемой в Новом Завете. Эта деревня считается родиной апостолов Филиппа, Андрея Первозванного и Петра, написала «Правда.ru».

Как отмечается, археологические раскопки проводились на северном побережье Тивериадского озера. В Новом Завете оно упоминается как Галилейское море.

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По словам доктора Мордехая Авиамв из колледжа Кинерет, здесь, в Эль-Арадже, обнаружены римские купальни, что свидетельствует о нахождении в этом месте римского «полиса».

По предположениям историков, на этом месте находился город Юлиада, который некогда появился на месте библейской Вифсаиды. Так, историк Иосиф Флавий сообщает, что Ирод Филипп, сын царя Ирода Великого, даровал Вифсаиде статус города и назвал Юлиада в честь Юлии Августы, матери императора Тиберия.

«Иосиф пишет, что монарх преобразовал Вифсаиду из деревни в полис, настоящий город. Он не упоминает, был ли город построен на том же месте или нет. И на самом деле, все это время мы не знали, где он. Но купальни свидетельствуют о существовании городской культуры», — заявил Авиам.

Также в Эль-Арадже археологи обнаружили глиняные черепки, мозаику, две монеты. Одна из них — из бронзы и датируется поздним II веком до н.э., а вторая — из серебра с изображением императора Нерона (65-66 год н.э.).
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