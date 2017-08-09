10 августа: где в регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

09.00–17.00 — улицы Коммунистическая, Элебаева, Медерова, 46, Ахунбаева, 125, Ереванская, переулок Таллинский, жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Алты Бакан, Арабаева; Алтын казык, Огуз-Ата, Курманджан Датки, Кырк-Кыз, Жаныл мырза, Ай-Кочо, Ашар), «Мурас-Ордо», «Арча-Бешик» (улицы Садыбакасова, Он-Арча, Ойсул-Аты, Кырк Кыз);

09.00–19.00 — проспект Чуй, улицы Акылбекова, Айтматова;

09.00–18.00 — жилмассив «Каинды».

В Чуйской области:

09.00–17.00 — жилмассив «Тендик», села Лесхоз, МТФ-2, села Ленинское (улицы Восточная, Виноградная, Алма-Атинская, Набережная, Чайная), Октябрьское (улицы Шопокова, Киевская, Молодежная, Курпсайская, Молодой Гвардии, Веселая, Фрунзе, Шоссейная), Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбета, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная), Озерное, Рассвет, Арашан, Чункурчак, Татыр (2-е отделение), Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Кирова, Колхозная), Джаны—Джер (1-й микрорайон), Гавриловка (улицы Фрунзе, Забайкальская, Южная, Восточная);

06.00–17.00 — села Мураке, Чон-Арык, Кепер-Арык, Кызыл Дыйкан, Ак-Башат, Кара-Суу, Темен-Суу, Джарды-Суу, ущелье Широкое, Жаман-Эчки;

08.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Пограничная, Карла Маркса, Тоголока Молдо, Тельмана).

06.00–19.00 — села Сары-Булак, Бекитай, Бексе-Джол, Кайырма, Монолдор, Сосновка, Кызыл Дыйкан, Суусамырская долина, перевал Тоо-Ашуу.

В Иссык-Кульской области: