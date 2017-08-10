Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Рабочая неделя перевалила за экватор. И последние дни было полное ощущение, что именно на этом самом экваторе мы и находимся. Но сегодня немного прохладнее, хотя бы с утра! А подробнее о прогнозе погоды здесь.

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке не будет света в следующих районах:

9.00–17.00 — улицы Коммунистическая, Элебаева, Медерова, 46, Ахунбаева, 125, Ереванская, переулок Таллинский, жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Алты Бакан, Арабаева; Алтын казык, Огуз-Ата, Курманджан Датки, Кырк-Кыз, Жаныл мырза, Ай-Кочо, Ашар), «Мурас-Ордо», «Арча-Бешик» (улицы Садыбакасова, Он-Арча, Ойсул-Аты, Кырк Кыз);

9.00–19.00 — проспект Чуй, улицы Акылбекова, Айтматова;

9.00–18.00 — жилмассив «Каинды».

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

Ремонт дорог и теплотрасс дело не быстрое. А потому особых изменений на этом фронте нет. Так, закрыта улица К.Акиева (от Чокморова до проспекта Чуй).

С сегодняшнего дня перекрывается движение на части улицы Кулатова — от Элебаева до Байтика Батыра. Причина — прокладка теплосетей. Ремонт обещают закончить к 24 августа.

Движение перекрыто на улицах Орозбекова (от Абдумомунова до проспекта Чуй) и Панфилова (от Абдумомунова до Кыргызского государственного исторического музея).

Перекрыта и улица Турусбекова. Она недоступна для движения транспорта на трех отрезках — от Токтогула до Киевской, от Киевской до проспекта Чуй и от проспекта Чуй до Жибек Жолу. Кроме того, она частично перекопана от Боконбаева до Московской, но проехать здесь пока можно.

Закрыт и участок улицы Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

По утрам и вечером традиционно перекрывают проспект Манаса во время проезда кортежей президента, премьер-министра и спикера.

Люди, которые меняли мир

Начнем как мы утро со сладкого. А именно с продуктов компании «Нестле». Вы не пробовали Nuts, Kit Kat или не кормили детей готовыми завтраками Nesquik? Ну, если и не пробовали, то наверняка слышали. Почему мы о них вспомнили? Все просто — 203 года назад (в 1814 году) в городе Франкфурте появился на свет Генри Нестле. Отец порошкового питания для детей и основатель компании Nestle.

Фото из Интернета. Реклама одного из первых продуктов компании — детских смесей

Первым потребителем молочной смеси был новорожденный ребенок одной из сотрудниц Нестле. Малышу не годилось в пищу ни материнское молоко, ни коровье, ни козье. Порошок просто спас ему жизнь. В качестве символа Нестле выбрал графический перевод своей фамилии — птичье гнездышко.

Пока компания «Нестле» завоевывала рынок Европы, в далеких степях создавалась казахская письменная литература. У ее истоков стоял Абай Кунанбаев, который родился 10 августа 1845 года. Композитор, мыслитель, реформатор культуры в духе сближения с русской и европейской культурой на основе просвещенного ислама.

Фото из Интернета. Почтовая марка СССР из серии «Писатели нашей Родины», посвященная Абаю

Настоящее имя — Ибрагим, но прозвище Абай (с казахского — «внимательный», «осторожный»), данное бабушкой Зере, закрепилось за ним на всю жизнь. На него оказали влияние поэты и ученые Востока (Фирдоуси, Алишер Навои, Низами, Физули, Ибн Сина и другие), а также произведения русских и европейских классиков. Он переводил Крылова, Лермонтова, Пушкина, Гете и Байрона.

Абай Кунанбаев способствовал распространению русской и европейской культуры среди казахов. Создал около 170 стихотворений и 56 переводов, поэмы, «Слова назидания», около двух десятков мелодий, которые популярны в наши дни.

В 1915 году в селе Беш-Бадам (Ноокатский район) родился кыргызский поэт, журналист, акын Камчы Жунусов. Работал в газете «Ленинчил жаш», редактор издательства «Кыргызстан». Первый сборник «Менин жерим» вышел в 1950 году.

И так, поздравили братьев-казахов, а теперь двигаем к россиянам. У них в этот день в 1894 году родился тоже не последний человек в литературе — Михаил Зощенко. Он прославился своими сатирическими рассказами. Участвовал в Первой мировой войне, получил несколько ранений.

В произведениях 1920-х Михаил Зощенко создал комический образ героя-обывателя с убогой моралью и примитивным взглядом на окружающее. В 1920–1930-е годы книги Зощенко издаются и переиздаются огромными тиражами, писатель ездит с выступлениями по стране, успех его невероятен. Много писал для театров.

В 1946 году он попадает под жесточайший каток советской критики. Писателя не только перестали печатать — его полностью вычеркнули из жизни: его имя не упоминалось в прессе, даже издатели переведенных им произведений не указывали имя переводчика. Почти все из знакомых литераторов прекратили с ним отношения. Творить ему больше так и не дали. 22 июля 1958 года писатель умер от острой сердечной недостаточности.

Памятные даты

Так уж вышло, что сегодня в этой рубрике будем говорить об открытиях и науке. Да, так уж совпало, что в этот день 517 лет назад (в 1500 году) португальский мореплаватель Диогу Диаш, потерявший во время бури направлявшуюся в Индию флотилию Кабрала, открыл остров Мадагаскар. Но наверняка многие при названии этого острова вспомнили не путешественника, его открывшего, а известный мультик.

В те далекие времена путешественники ориентировались, в основном, по звездам. И, как уже поняли, часто терялись. Именно для уточнения жизненно важных для мореплавателей координат ровно через 175 лет после открытия Мадагаскара (в 1675 году) король Англии Карл II заложил первый камень Королевской обсерватории в Гринвиче.

Именно через обсерваторию британские астрономы провели нулевой меридиан — начало отсчета долготы. Чтобы помочь другим людям выставлять свои часы точно по Гринвичу, в 1833 году над обсерваторией «шар времени». Он до сих пор продолжает резко опускаться каждый день ровно в 13.00 по британскому летнему времени.

Фото из Интеренета. Королевская обсерватория в Гринвиче

В 1894 году обсерватория пережила попытку подрыва. Возможно, это первый случай «международного терроризма» в Британии. Бомбу привел в действие 26-летним французский анархист Марсьяль Бурден.

Никто не будет спорить, что человечество всегда было жадным до знаний, наука для многих стран стала двигателем прогресса. Именно поэтому, несмотря на сложности и препятствия, 10 августа 1846 года в США открыли первое научно-исследовательское учреждение — Смитсоновский институт. Название он получил в честь английского ученого Джеймса Смитсона, умершего бездетным и завещавшего все состояние на «основание учреждения в США, которое будет служить развитию и распространению знаний».

Фото ИА «24.kg». Вашингтон. Одно из зданий Смитсоновского института

Сегодня крупнейший научно-исследовательский институт и связанный с ним музейный комплекс, самое крупное в мире хранилище экспонатов, музейных ценностей и артефактов. В институт входят 19 музеев, зоопарк, 9 научно-исследовательских центров и 156 музеев-филиалов.

Кстати, а давно ли вы звонили родителям? К чему я это? Просто наука и технологии зачастую делали и делают много для того, чтобы сократить расстояния между людьми. Так вот ровно 141 год назад в Онтарио (Канада) сделан первый в мире междугородный телефонный звонок. Расстояние между городами было 13 километров .

Ну, а любовь не остановят ни расстояния, ни даже космос. Это и доказали в 2003 году российский космонавт Юрий Маленченко и гражданка США Екатерины Дмитриевой, сыграв первую «космическую свадьбу».

Фото simHost. Счастливая невеста могла в день свадьбы обнять только картонную копию супруга

Познакомились будущие супруги в Хьюстоне, штат Техас. Предложение невесте космонавт сделал за четыре месяца до полета, назначенного на апрель 2003 года. Свадьбу решили играть в августе, после возвращения Юрия на Землю. Однако, командировку продлили до 28 октября 2003 года. Тогда Юрий решил не тянуть с женитьбой.

В день свадьбы жених и невеста, глядя друг на друга через экраны мониторов, надели обручальные кольца. Свидетелем со стороны жениха стал Эдвард Лу. Обручальное кольцо для жениха и галстуки-бабочки доставили на орбиту грузовым кораблем «Прогресс». Марш Мендельсона на синтезаторе исполнил свидетель.

Обручальные кольцо супругов оказались символичными: разбросанные на золоте драгоценные камни изображают все планеты Солнечной системы, а также Солнце и саму МКС.

Куда сходить

Культура

— В этот день в кино традиционный день премьер. Пожалуй, одна из самых ожидаемых — «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессонна. Кто видел работы французского режиссера, тот знает — его ждет нечто грандиозное. Что ж, проверим. А вы?

Подробнее о том, как провести свободный день или вечер, читайте в нашей «Афише».

А это будет интересно журналистам и экспертам:

09.00 — суд по делу Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова. Первомайский районный суд.

09.00 — внеочередная сессия Бишкекского городского кенеша.

10.00 — суд по делу Аиды Саляновой. Ленинский районный суд Бишкека.

11.00 — пресс-конференция о ситуации вокруг обогатительной фабрики «Ак-Тюз» в Кеминском районе. Пресс-конференция в «Вечернем Бишкеке».

13.00 — мэр Бишкека отправится в рейд по строящимся социальным объектам и ремонту дорог за счет местного бюджета и средств китайского гранта.

14.00 — суд по делу Райкана Тологонова. Первомайский районный суд Бишкека.

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