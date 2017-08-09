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Общество

Коммунальщики замуровали должника в собственном доме

Руководитель одной из управляющих компаний Екатеринбурга предложил заварить входную дверь в квартиру, хозяйка которой задолжала 160 тысяч рублей, сообщил РЕН ТВ.

Коммунальщики приехали по адресу неплательщицы и заварили вход в квартиру, где в тот момент находился отец девушки.

Мужчина попытался пролезть через решетку в окне, однако щель была слишком узкой, и он чуть не задохнулся. Владелица квартиры написала заявление в полицию, но ответа не последовало. Теперь она намерена подать заявление в прокуратуру. 
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