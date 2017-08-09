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Общество

Ондоруша Токтонасырова знакомят с постановлением на запрет митингов

Гражданского активиста Ондоруша Токтонасырова знакомят с постановлением Первомайского районного суда на запрет митингов возле здания судов, министерств и ведомств, в том числе и у здания ЦИК. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Напомним, сегодня у здания ЦИК сотрудники Первомайского РУВД задержали известного гражданского активиста Ондоруша Токтонасырова, который требовал у членов ЦИК допустить кандидата в президенты Омурбека Текебаева к экзамену по госязыку.

Как сообщает пресс-служба ГУВД , ссылаясь на слова Токтонасырова, последний не знал о существовании постановления. После воспитательной работы и ознакомления с документом активист будет отпущен.
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