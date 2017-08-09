Адвокат Садыра Жапарова возмущен препятствиями со стороны работников райсуда

Адвокат осужденного экс-депутата парламента Садыра Жапарова до сих пор не может получить протокол суда. Об этом ИА «24.kg» сообщил Токтосун Шарабидинов.
По его словам, суд намеренно припятствует им воспользоваться правом обжаловать решение суда во второй судебной инстанции.
«В прошлый раз я с трудом получил приговор. Теперь не дают протокол, придумывая разные причины. По закону в течение пяти дней протокол должен быть готов. Уже прошло семь дней. Без протокола я не могу подготовить апелляционную жалобу», — возмутился адвокат.
Бывшему депутату Жогорку Кенеша Садыру Жапарову судья Первомайского районного суда Бишкека Эмиль Кайыпов назначил наказание в виде 11 лет и 6 месяцев лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году.