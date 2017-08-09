12:56
+34
USD 69.34
EUR 81.87
RUB 1.16
Общество

Адвокат Садыра Жапарова возмущен препятствиями со стороны работников райсуда

Адвокат осужденного экс-депутата парламента Садыра Жапарова до сих пор не может получить протокол суда. Об этом ИА «24.kg» сообщил Токтосун Шарабидинов.

Читайте по теме
Садыра Жапарова осудили на 11 лет и 6 месяцев лишения свободы

По его словам, суд намеренно припятствует им воспользоваться правом обжаловать решение суда во второй судебной инстанции.

«В прошлый раз я с трудом получил приговор. Теперь не дают протокол, придумывая разные причины. По закону в течение пяти дней протокол должен быть готов. Уже прошло семь дней. Без протокола я не могу подготовить апелляционную жалобу», — возмутился адвокат.

Бывшему депутату Жогорку Кенеша Садыру Жапарову судья Первомайского районного суда Бишкека Эмиль Кайыпов назначил наказание в виде 11 лет и 6 месяцев лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году.
Ссылка:
просмотров: 180
Версия для печати
Материалы по теме
Суд Тологонова. Еще один свидетель отказался от своих показаний
Дело Текебаева. Заседание перенесено на 10 августа
Кыргызстанец поменял имя и фамилию ради работы в России. Его будут судить
За мошенничество кыргызстанец предстанет перед судом в России
Главе корпорации Samsung грозит 12 лет тюрьмы
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
Суд не освободил под домашний арест сторонников Жапарова
Сторонники Жапарова получили легкий вред здоровью
Дело Текебаева. Чотонов рассказал о крокодиле Леонида Брежнева
Дело Текебаева. Факты звонков Маевского Чотонову пока не подтверждены
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
Ремонт подземок в&nbsp;Бишкеке: бюджетных денег не&nbsp;жалко Ремонт подземок в Бишкеке: бюджетных денег не жалко
Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не&nbsp;хочу Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не хочу
Археологи из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Турции обнаружили гробницу Караханидов в&nbsp;Нарыне Археологи из Кыргызстана и Турции обнаружили гробницу Караханидов в Нарыне
Бизнес
Кабмин поддерживает проект Кыргызтелекома по&nbsp;запуску &laquo;Безопасного города&raquo; Кабмин поддерживает проект Кыргызтелекома по запуску «Безопасного города»
O!TV&nbsp;&mdash; мобильное приложение &#8470;&nbsp;1&nbsp;для просмотра&nbsp;ТВ в&nbsp;Кыргызстане O!TV — мобильное приложение № 1 для просмотра ТВ в Кыргызстане
&laquo;Звонок за&nbsp;счет друга&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; вас всегда выручат! «Звонок за счет друга» от MegaCom — вас всегда выручат!
Мобильный оператор&nbsp;О! поможет присмотреть за&nbsp;вашими детьми Мобильный оператор О! поможет присмотреть за вашими детьми