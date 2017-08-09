Адвокат Садыра Жапарова возмущен препятствиями со стороны работников райсуда

Адвокат осужденного экс-депутата парламента Садыра Жапарова до сих пор не может получить протокол суда. Об этом ИА «24.kg» сообщил Токтосун Шарабидинов.

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По его словам, суд намеренно припятствует им воспользоваться правом обжаловать решение суда во второй судебной инстанции.

«В прошлый раз я с трудом получил приговор. Теперь не дают протокол, придумывая разные причины. По закону в течение пяти дней протокол должен быть готов. Уже прошло семь дней. Без протокола я не могу подготовить апелляционную жалобу», — возмутился адвокат.

Бывшему депутату Жогорку Кенеша Садыру Жапарову судья Первомайского районного суда Бишкека Эмиль Кайыпов назначил наказание в виде 11 лет и 6 месяцев лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году.