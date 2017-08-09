Своих талантов нет. iPhone 7 обещают тому, кто придумает название новой партии

Лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев обещает iPhone 7 тому, кто придумает название новой политической организации.
Напомним, накануне руководители трех политических партий «Ата-Журт Мекенчил», «Бутун Кыргызстан» и «Онугуу-Прогресс» Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев и Бакыт Торобаев подписали соглашение о своем объединении в новую политическую организацию для поддержки единого кандидата на выборах президента Кыргызстана.
«Уважаемые друзья, спешу вам сообщить, что мы начали готовить соответствующие документы по регистрации новой политической партии. Мы решили организовать конкурс среди своих друзей на название и эмблему новой партии. Условия конкурса: граждане КР старше 16 лет; название партии должно быть лаконичным, содержательным как на государственном языке, так и на официальном; проект эмблемы: готовый графический дизайн», — написал Бакыт Торобаев на своей странице в социальной сети.
Работы на конкурс принимаются до 20 августа 2017 года. Победителю конкурса будет вручен приз iPhone 7.