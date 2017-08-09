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Общество

Своих талантов нет. iPhone 7 обещают тому, кто придумает название новой партии

Лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев обещает iPhone 7 тому, кто придумает название новой политической организации.

Напомним, накануне руководители трех политических партий «Ата-Журт Мекенчил», «Бутун Кыргызстан» и «Онугуу-Прогресс» Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев и Бакыт Торобаев подписали соглашение о своем объединении в новую политическую организацию для поддержки единого кандидата на выборах президента Кыргызстана.

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«Уважаемые друзья, спешу вам сообщить, что мы начали готовить соответствующие документы по регистрации новой политической партии. Мы решили организовать конкурс среди своих друзей на название и эмблему новой партии. Условия конкурса: граждане КР старше 16 лет; название партии должно быть лаконичным, содержательным как на государственном языке, так и на официальном; проект эмблемы: готовый графический дизайн», — написал Бакыт Торобаев на своей странице в социальной сети.

Работы на конкурс принимаются до 20 августа 2017 года. Победителю конкурса будет вручен приз iPhone 7.
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