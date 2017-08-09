Инвентаризация зеленых насаждений в Бишкеке не проводилась с 2005 года. Об этом говорится в Концепции развития зеленого фонда столицы на 2017-2025 годы.

Согласно последней инвентаризации, на 1 января 2005 года в городе имелось 11 парков, 47 скверов, 8 садов, 2 бульвара, 17 лесопарков и рощ, 90 видов растений.

По оценке экспертов, по сравнению с 2005 годом в 2016-м количество городских зеленых насаждений в расчете на одного жителя значительно сократилось – почти вдвое.

Мы практически лишились почти всех скверов, которые раньше были доступны в любом районе. Самое опасное – то, что ситуация продолжает ухудшаться, несмотря на постоянное напоминание о проблеме. Эколог, профессор Эмиль Шукуров

Снижение связано в первую очередь с ростом численности горожан – с 775,2 тысячи человек в 2005-м до 988,3 тысячи в 2016-м. Вторая причина – застройка озелененных территорий и третья – практически не производились новые посадки.

Другими серьезными проблемами зеленого фонда являются вопросы ирригационной сети, обеднение почвы, уплотнение и асфальтирование приствольных кругов, сильная обрезка деревьев, которая приводит к их болезням.