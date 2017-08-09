Суд Тологонова. Еще один свидетель отказался от своих показаний

Свидетель на суде по делу бывшего депутата Жогорку Кенеша Райкана Тологонова Айнагуль Жоробаева отказалась от своих показаний, данных на следствии.

По ее словам, во время следствия показания она давала под давлением своего бывшего сожителя Абдуллы Юсупова.

«Во-первых, я все свои показания не помню. Во-вторых, я признаю, что тогда много чего врала по указанию Юсупова. Теперь у меня своя жизнь, и врать не хочу. Я Райкана Тологонова не видела ранее и не знаю ничего о его причастности к мародерству. Меня из-за этого дела на четыре месяца в тюрьму посадили по ложным обвинениям», — сообщила суду сегодня Айнагуль Жоробаева.

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Ранее свидетель Нурдин Султанмамытов тоже отказался от своих показаний, сообщив, что под пытками подписывал готовый текст.

Напомним, бывший депутат Жогорку Кенеша Райкан Тологонов обвиняется в мародерстве, совершенном в 2010 году.