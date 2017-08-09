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Общество

Дело Текебаева. Заседание перенесено на 10 августа

В Первомайском районном суде Бишкека, где рассматривается уголовное дело депутата Омурбека Текебаева и экс-министра ЧС Дуйшенкула Чотонова, председательствующий Айбек Эрнис уулу перенес слушания на 10 августа.

Сегодня должны были начаться прения сторон, ранее завершился допрос обвиняемых.

Адвокаты подсудимых попросили минимум одну неделю для того, чтобы подготовиться к прениям. Однако суд для подготовки дал им фактически одни сутки.  

«Даже когда в суде рассматриваются обычные, рядовые уголовные дела, то для поготовки к прениям дается хотя бы одна неделя.  По резонансному  делу Текебаева нам дали всего одни сутки», - сказал адвокат Искен Афиджанов.

«В деле восемь томов. Как за один день можно управиться?» - возмутился он.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.
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