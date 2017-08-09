Жанар Акаев: Рейтинг Бакыта Торобаева за последний год значительно вырос

Бывший член парламентской фракции СДПК, ныне независимый депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев прокомментировал объединение трех политических партий, состоявшееся накануне.

По мнению Жанара Акаева, становится очевидным, что политический рейтинг Бакыта Торобаева в регионах за последний год сильно вырос.

«Я считаю такой прогресс закономерным, потому что Бакыт Торобаев в отличие от остальных политиков, которые сидят в своих кабинетах, реально прилагает большие усилия для развития регионов и поддержки сельского хозяйства», — пояснил Жанар Акаев.

Депутат парламента также отметил, что «все мы видим, как южный электорат приветствовал и поддержал объединение трех политических партий — «Ата-Журт Мекенчил», «Бутун Кыргызстан» и «Онугуу-Прогресс».