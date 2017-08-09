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Общество

Батыралиев признался: Возможностей оказывать экстренную помощь после ДТП мало

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев прокомментировал ситуацию с оказанием медицинской помощи во время дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

«Волна происшествий на дорогах взбудоражила все общество. ДТП в разные периоды коснулись почти каждую семью. Пока у нас не получается встряхнуться и признаться самим себе, что порядок на дорогах зависит от нас самих. Зато усиливается натиск на врачей, что они не успевают и что-то не так делают», — отмечает чиновник.

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Количество ДТП на дорогах Кыргызстана растет

«Но если без конца по росту ДТП параллельно наращивать медицинские услуги, у нас никаких денег не хватит. Конечно, не в деньгах дело, и пусть будут живы и не погибают на дорогах наши граждане, которых мы теряем в первые часы. Санавиации нет, дороги плохие, надо признать: у нас мало возможностей оказывать экстренную квалифицированную помощь сиюминутно или в первые ранние часы после ДТП», — сказал Талантбек Батыралиев.

«Выход один — уменьшить случаи ДТП, — считает он. — Мы тратим огромные деньги на восстановление здоровья после ДТП и теряем огромные деньги по результатам летальных исходов. Может, все-таки увеличим количество гаишников, укрепим контрольную систему, будем проводить больше профилактических мероприятий?»

И еще, как мне кажется, надо запретить самостоятельный извоз пассажиров. Кто хочет этим заниматься, пусть создают организацию или общество водителей, сертифицируются и работают в пределах закона.

Талантбек Батыралиев
«А так никто ни за что не отвечает, и мы не знаем, кто и кого куда везет! На этих машинах нет даже опознавательных знаков. Схожая проблема с получением лицензии на частную практику по всем направлениям медицины. Это неправильно», — резюмировал министр.

Количество ДТП на дорогах Кыргызстана растет. За полгода 2017-го на автодорогах страны произошло 2 тысячи 583 дорожно-транспортных происшествия. Погибли 307 человек, ранения получили 3 тысячи 834.
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