Кыргызстанец поменял имя и фамилию ради работы в России. Его будут судить

На Камчатке будут судить гражданина Кыргызстана, который поменял имя и фамилию, чтобы незаконно вернуться в Россию ради работы. Об этом сообщил портал SMINEWS.

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Как отмечается, заместитель прокурора Камчатского края Максим Куликов утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее несудимого 34-летнего гражданина Кыргызстана. Он обвиняется в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации.

По версии следствия, в 2014 году, находясь в Петропавловске-Камчатском, мужчина совершил два административных правонарушения: управлял транспортом без государственных регистрационных знаков и документов. В связи с этим управлением Федеральной миграционной службы по Камчатскому краю иностранца выслали из России, запретив въезд в страну до мая 2017 года.

В июле 2014-го кыргызстанец покинул РФ, а в ноябре 2016-го попытался вернуться через Новосибирск. Мужчина прибыл туда самолетом из Оша. Сотрудники контрольно-пропускного пункта аэропорта задержали его и тем же рейсом отправили в Кыргызстан.

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Дома мужчина поменял национальный паспорт, изменив имя и фамилию, и через месяц, 18 декабря 2016 года, вновь пересек границу России через пункт пропуска в одном из аэропортов Москвы, а после прибыл на Камчатку.

При проведении рейда по проверке соблюдения миграционного законодательства в Петропавловске сотрудники полиции по отпечаткам пальцев идентифицировали личность иностранца.

Уголовное дело направлено прокурором в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения.

За незаконное пересечение государственной границы России Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, принудительных работ на срок до 4 лет либо лишения свободы на тот же срок.