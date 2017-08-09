Как вы относитесь к женщинам, которые пытаются убить новорожденных? Итоги опроса

Очередной случай с новорожденной, которую обнаружили в придворовом туалете в одной из бишкекских новостроек, вызвал в обществе бурные дискуссии.

В течение нескольких дней читатели ИА «24.kg» отвечали на вопрос, как они относятся к женщинам, которые пытаются убить новорожденных.

Большинство проголосовавших (69 процентов, или 118 человек) считают: «Если ребенок нежеланный, откажись от него. Пусть малыша усыновят те, кто мечтает иметь детей». Девять процентов (17 голосов) сочувствуют таким матерям, поскольку им не повезло в жизни.

Восемь процентов (14 голосов) выступают за введение принудительной стерилизации. Еще 7 процентов читателей (12 голосов) ответили: «Таких не жалеть, а сажать надо».

И 5 процентов (10 голосов) задаются вопросом, зачем убивать ребенка, если можно сделать аборт.

Как сообщили ИА «24.kg» в Минсоцразвития, мать, избавившаяся от новорожденной в туалете, до сих пор не найдена. После выписки из больницы девочку определят в столичный дом ребенка.

«По закону, если в течение шести месяцев родственники ребенка не будут принимать участия в его воспитании, то он считается оставшимся без попечения. И только после этого будет решаться вопрос о передаче ребенка на предварительную опеку с последующим удочерением», — отметили в ведомстве.