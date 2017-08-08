В Бишкеке продолжают сносить незаконные постройки. Об этом сообщила столичная мэрия.

По распоряжению Управления землепользования и строительства мэрии Бишкека снесен капитальный забор из жженного кирпича на улице Фрунзе, 163 общей площадью 40 квадратных метров, построенный на красной линии в частной собственности.

Кроме того демонтирован самовольно установленный металлический ангар на муниципальной территории в жилом массиве «Дордой». Убрали также три гаража на улице Джантошева, 115 а и 40-тонный контейнер на пересечении улиц Анкара-Чолпон-Атинская.

Городская служба выдавала владельцам незаконных объектов уведомления. В связи с неисполнением уведомлений в установленный срок демонтаж произведен в принудительном порядке.