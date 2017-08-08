9 августа: где в регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00–18.00 — 8-й микрорайон, 1, 1Б, 1А, 1/4, микрорайон «Восток-5», 14, 6/5, 7/5, жилмассив «Учкун», улицы Щербакова, Сыдыкова, Исанова, Керимбекова, Токтогула, Ахунбаева, Байтика Баатыра, Попова, Джантошева, Тыныстанова, Садырбаева, Масалиева, Минкуш, проспекты Манаса, Эркиндик;

9.00–17.00 — микрорайон «Достук», жилмассивы «Мурас-Ордо», «Касым», «Арча-Бешик» (квадрат, ограниченный улицами Чатыр-Кол, Баба-Аты, Айылчиева, Садырбаева), «Ак-Орго» (улицы Саадак, Мажурум-Тал), улица Абая, 115.

В Чуйской области:

6.00–17.00 — село Аламудун (улицы Чугуева, Панфилова, Горького, Чернышевского, Гоголя, Набережная, Школьная, Логвиненко, Алма-Атинская, 1-300, Кавказский тупик), район ГЭС-2 (от улицы Набережной до Алма-Атинской);

9.00–17.00 — села Лесхоз, МТФ-2, Тендик, Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбета, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная), Селекционное, Верхний Орок, Нижний Орок, поселок Геологов ( улица Новостройка), Романовка (улицы Комсомольская, Набережная, Пионерская, Полевая), Тош-Булак (кошары).

В Иссык-Кульской области:

9.00–18.00 — села Курменты, Балбай, Кош-Добо, Долон, Тору-Айгыр, Григорьевка, Пристань, Кызыл-Суу, Чон-Кызыл-Суу, Саруу, Тепке, Чолпон, Жылдыз, города Каракол (улица Тыныстанова, 32/34), Балыкчи (улицы Алиева, Пионерская, Олимпийская).

В Ошской области:

9.00–17.00 — сельские управы Ой-Тал, Кызыл-Жар, Алайку, Баглан, Ак-Чал, Таш-Булак, Ак-Терек, Кожо-Арык, Абшыр-Сай, Бор-Баш, Жийде, Кайрагач, Бел-Орук, Кой-Басар.

В Баткенской области: