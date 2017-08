Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Кондиционеры работают на полную мощность, а прохладительные напитки льются рекой. И неудивительно — в Бишкеке по-прежнему пекло. Подробнее о погоде читайте здесь.

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке не будет света в следующих районах:

9.00–18.00 — 8-й микрорайон, 1, 1Б, 1А, 1/4, микрорайон «Восток-5», 14, 6/5, 7/5, жилмассив «Учкун», улицы Щербакова, Сыдыкова, Исанова, Керимбекова, Токтогула, Ахунбаева, Байтика Баатыра, Попова, Джантошева, Тыныстанова, Садырбаева, Масалиева, Минкуш, проспекты Манаса, Эркиндик;

9.00–17.00 — микрорайон «Достук», жилмассивы «Мурас-Ордо», «Касым», «Арча-Бешик» (квадрат, ограниченный улицами Чатыр-Кол, Баба-Аты, Айылчиева, Садырбаева), «Ак-Орго» (улицы Саадак, Мажурум-Тал), улица Абая, 115.

Перебои с энергоснабжением ожидаются и в регионах.

Перекрытые дороги

Здесь пока без особых изменений. В Бишкеке продолжается ремонт теплосетей и дорожного покрытия. Из-за этого закрыта улица К.Акиева (от Чокморова до проспекта Чуй). Завершить ремонт обещают к 22 сентября.

Движение закрыто на улицах Орозбекова (от Абдумомунова до проспекта Чуй) и Панфилова (от Абдумомунова до Кыргызского государственного исторического музея).

Перекрыта и улица Турусбекова. Она недоступна для движения на отрезках от Токтогула до Киевской, от Киевской до проспекта Чуй и от проспекта Чуй до Жибек Жолу. Кроме того, она частично перекопана от Боконбаева до Московской.

Перекрыта также улица Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

Традиционно перекрывается проспект Манаса во время утренних и вечерних проездов кортежей президента, премьер-министра и спикера.

Люди, которые меняли мир

Время летних каникул, и кому не хочется оказаться не в душном офисе, а вернуться в детство и, например, нырнуть в фонтан? Хотя вряд ли у вас такое получилось бы даже в детстве, приглядывай за вами Мэри Поппинс. Дама строгая, но справедливая. Именно сегодня 118 лет назад родилась писатель Памела Линдон Трэверс (настоящее имя Хелен Линдон Гофф), которая и придумала няню-волшебницу.

Для тех, кто вряд ли полезет в фонтан в силу возраста и повышенной серьезности, образ Мэри Поппинс навсегда связан с актрисой Натальей Андрейченко, которая великолепно исполнила роль няни. Но мы предлагаем посмотреть выступление команды КВН из Пятигорска, которые придумали свою Мэри Поппинс. Заряд веселья гарантируем.

Посмеялись? И мы. Но детство пока не отпускает. Ведь в 1914 году в Финляндии 9 августа родилась еще одна писательница — Туве Янссон, которая стала всемирно известной благодаря книгам о муми-троллях. Ну, кто не помнит мультики об этих забавных существах?

А если кто вдруг и забыл, то наверняка слышал хотя бы одну песню российской рок-группы «Мумий Тролль». Да-да, их название происходит именно от придуманных существ. Все четыре мультика можно посмотреть здесь. А мы пока послушаем музыку.

В продолжение музыкальной темы — сегодня исполнилось бы 54 года певице Уитни Хьюстон. Она появилась на свет в городе Ньюарке. Статус суперзвезды закрепился за ней после выхода в 1992 году на мировые экраны фильма «Телохранитель», в котором она сыграла главную роль. Баллада I Will Always Love You («Я всегда буду любить тебя») из кинофильма имела огромный успех, став мировым хитом.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, к 2009 году Хьюстон являлась артисткой с самым большим количеством наград — более 400. По утверждениям ее рекорд-лейбла, общий объем проданных записей составляет 170 миллионов копий.

Жизнь певицы трагически оборвалась 11 февраля 2012 года накануне 54-й церемонии «Грэмми».

Памятные даты

В этот день 844 года назад началось строительство Пизанской башни. Это, пожалуй, один из редчайших примеров того, как кривые руки строителей подарили миру одну из самых известных архитектурных достопримечательностей. Наклон башни возник уже в ходе ее строительства, которое с перерывами продолжалось почти 200 лет. Проседание удалось остановить только в конце XX века.

Фото из Интернета. Падающая башня одна из самых популярных достопримечательностей Италии

У башни 294 ступеньки. Ее высота — 56,7 метра на самой высокой стороне. Кстати, согласно биографии Галилео Галилея, написанной его учеником Винченцо Вивиани, в 1589 году великий ученый провел эксперимент, сбросив два шара различной массы с Пизанской башни, чтобы доказать — время падения не зависит от массы шара. Эти опыты легли в основу определения ускорения свободного падения.

Ага! Вспомнили уроки физики в школе? Ну и замечательно. Значит, к следующему знаменательному факту вы готовы. Ведь 214 лет назад (в 1803 году) состоялась первая демонстрация парохода английского ученого Роберта Фултона.

Фото из Интернета. Рисунок первого парохода Роберта Фултона

Увлекся Роберт паровыми двигателями в 12 лет, а в 14 лет успешно испытал лодку, оснащенную колесным движителем на ручном приводе. В 1793 году он представил планы постройки парохода правительствам США и Великобритании. В 1803-м паровое судно длиной 20 метров испытали на реке Сена.

В первое плавание пароход Фултона вышел 17 августа 1807 года. Его часто называют «Клермонт». На самом деле Фултон назвал свое детище «Пароход Северной Реки», а «Клермонтом» называлась усадьба его партнера Ливингстона на реке Гудзон, которую пароход посетил во время первого плавания.

Пароходы вас не прельщают? Хорошо, продолжим экскурс в историю науки. Ну, что поделать — день сегодня такой. Да и если на пароходах вы и не плавали, то следующим механизмом пользовались точно. Именно в этот день в 1859 году американский изобретатель Натан Эймс запатентовал эскалатор.

Фото НТВ. Особое место эскалаторы занимают в метро. Здесь без них точно не обойтись

Правда, его изобретением никто так и не воспользовался. И только 15 марта 1892 года американец Джесс Рено запатентовал изобретение «наклонного подъемника». Его первый в мире эскалатор появился в 1894 году в нью-йоркском парке Кони-Айленд как аттракцион для туристов.

Все-все, больше никакой науки на сегодня. Да, и политики. Хотя именно в этот день в 1974 году в результате Уотергейтского скандала Ричард Никсон подал в отставку с поста президента США. Он стал первым президентом, вынужденным так поступить.

Эх, все-таки не удержался. Каюсь и предлагаю на этом завершить наш сегодняшний экскурс в историю.

У кого намечаются тои

Сегодня родились два человека, которые тесно связаны с религией. Оба строгих правил, потому мы не знаем, как широко они отмечают эти даты. Но ведь это не повод, чтобы о них молчать.

Фото Sputnik Кыргызстан. Муфтий мусульман Кыргызстана Максат ажы Токтомушев

Глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Максат ажи Токтомушев отмечает сегодня свое 44-летие. Он родился в селе Кара-Кульджа Ошской области. У него дипломы зооинженера и специалиста по исламской экономике и банковскому делу, изучал исламское законодательство. Преподавал в медресе, в 2010-2013 — казы Бишкека. В 2014 году возглавил ДУМК. Переизбран 4 апреля 2017-го.

Фото радио «Азаттык». Орозбек Молдалиев

Еще один мужчина строгих правил, говорю это смело, так как лично с ним знаком, сегодня отмечает 70-летие — политолог, специалист по национальной и региональной безопасности, вопросам религиозного экстремизма и терроризма Орозбек Молдалиев. Он родился в селе Тунук Чуйской области в 1947 году. Кандидат политических наук, профессор. Работал в Международном институте стратегических исследований, посольстве Кыргызстана в Узбекистане. В 2014-2016 годах — директор Государственной комиссии по делам религий.

От себя лично, и, надеюсь, ко мне присоединятся многие, поздравляю Орозбека Абдусаламовича с юбилеем!

Куда сходить

Культура

— В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит выставка «Дочки-матери». Здесь можно познакомиться с работами известных и талантливых женщин, представляющих прикладное искусство, ремесла, дизайн одежды, живопись и графику.

Подробнее о том, как провести свободный день или вечер, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Наши спортсмены участвуют сразу в двух чемпионат мира и Азии. ИА «24.kg» внимательно отслеживает их выступления.

Какие еще соревнования и турниры проходят в эти дни, в нашем «Спортивном календаре».

А это будет интересно журналистам и экспертам:

09.00 — процесс по делу Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова. Первомайский районный суд Бишкека.

09.00 — открытие курсов по повышению уровня эффективности работы с молодежью в рамках программы «Перспективы для молодежи». Здание Академии управления при президенте КР, улица Панфилова, 237.

10.00 — презентация второй стены граффити, созданной арт-группой BASICOLORS в рамках граффити-проекта «Я люблю Бишкек». Улица Кольбаева, 16 (напротив школы-интерната для глухих).

10.00 — обращение к президенту Алмазбеку Атамбаеву от имени народа Кыргызстана с просьбой одобрить законопроект по трансформации земель. Пресс-конференция в АКИpress.

10.00 — суд по дела Райкана Тологонова. Первомайский районный суд Бишкека.

11.00 — круглый стол «Парки, скверы и зеленые зоны Бишкека. Проблемы и решения». В здании «Бишкекглавархитектуры».

11.00 — в Доме правительства (улица Абдумомунова, 207, 1 этаж, пресс-центр) пресс-конференция «О деятельности Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта и ОАО «Гарантийный фонд».

12.00 — результаты чемпионата Азии по таэквондо ATF и проведение чемпионата Азии в 2019 году в городе Чолпон-Ата. Пресс-конференция в АКИpress.

