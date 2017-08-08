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Общество

Уснувшего на батуте украинца отнесло в открытое море к берегам Крыма

Российские пограничники подняли на борт катера жителя Украины, который заснул на надувном батуте в Херсонской области и был отнесен течением в открытое море к берегам Крыма. Об этом сообщил interfax.ru.

Мужчина терпел бедствие в Каркинитском заливе Черного моря. «Российский пограничный сторожевой катер обнаружил молодого человека на надувном водном батуте. Его подняли на борт и оказали первую медицинскую помощь. Выяснилось, что пострадавший — гражданин Украины Михаил Дорошенко, 1998 года рождения. Он находился в состоянии средней тяжести и был крайне истощен», — говорится в сообщении.

Украинец сообщил, что работает охранником в курортной зоне херсонского поселка Лазурное. После работы он решил поспать на батуте на причале.

«Проснувшись на следующее утро, Дорошенко обнаружил себя в открытом море, где, борясь с жаждой и голодом, провел почти трое суток», — отмечается в сообщении.

Украинца с тепловым ударом и обезвоживанием организма отвезли в больницу. Пограничники обеспечили иностранца едой и дали комплект одежды. Инцидент произошел в конце прошлой недели, но пограничники сообщили о нем только во вторник. 

«В настоящее время решается вопрос отправки гражданина Украины на родину, его родственники извещены о случившемся», — сообщила пресс-служба ПС.
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