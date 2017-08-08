Суд запретил совершать какие-либо действия в отношении ДОЦ «Асыл»

Суд запретил совершать какие-либо действия в отношении Детского оздоровительного центра «Асыл». Решение вынесено Межрайонным судом Бишкека 28 июля.

Определение вынесено в отношении распоряжения правительства № 215-А от 8 июня 2017 года, в котором запрещено правительству КР, Фонду по управлению госимуществом и Министерству образования и науки КР совершать какие-либо действия в отношении ДОЦ «Асыл» до рассмотрения дела по существу.

Вместе с тем, в лесопарковой зоне пансионата без согласования с Государственным агентством по охране окружающей среды и лесного хозяйства началась вырубка зеленых насаждений. Как сообщилив Международном университете Кыргызстана, которому принадлежит ДОЦ, идет рейдерский захват. Назначено новое руководство «Асыла». Оно получило технический паспорт в Госрегистре Иссык-Кульского района, хотя правоустанавливающие документы по ДОЦ «Асыл» находятся в администрации УНПК МУК.

Напомним, ранее ДОЦ «Асыл», находящийся в государственной собственности и расположенный в селе Сары-Ой Иссык-Кульского района, передали Министерству образования и науки Кыргызстана. Руководство МУК с этим несогласно и отстаивает свои права в судах.