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Общество

Суд запретил совершать какие-либо действия в отношении ДОЦ «Асыл»

Суд запретил совершать какие-либо действия в отношении Детского оздоровительного центра «Асыл». Решение вынесено Межрайонным судом Бишкека 28 июля.

Определение вынесено в отношении распоряжения правительства № 215-А от 8 июня 2017 года, в котором запрещено правительству КР, Фонду по управлению госимуществом и Министерству образования и науки КР совершать какие-либо действия в отношении ДОЦ «Асыл» до рассмотрения дела по существу.

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Вместе с тем, в лесопарковой зоне пансионата без согласования с Государственным агентством по охране окружающей среды и лесного хозяйства началась вырубка зеленых насаждений. Как сообщили ИА «24.kg» в Международном университете Кыргызстана, которому принадлежит ДОЦ, идет рейдерский захват. Назначено новое руководство «Асыла». Оно получило технический паспорт в Госрегистре Иссык-Кульского района, хотя правоустанавливающие документы по ДОЦ «Асыл» находятся в администрации УНПК МУК.

Напомним, ранее ДОЦ «Асыл», находящийся в государственной собственности и расположенный в селе Сары-Ой Иссык-Кульского района, передали Министерству образования и науки Кыргызстана. Руководство МУК с этим несогласно и отстаивает свои права в судах. 
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