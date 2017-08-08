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Общество

В суд направлено уголовное дело сотрудника Госкомитета по делам обороны

Военная прокуратура Кыргызстана направила в Первомайский районный суд Бишкека уголовное дело по обвинению в мошенничестве бывшего заместителя начальника одного из подразделений Государственного комитета по делам обороны. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Следствием установлено, что с апреля 2013 года по март 2015-го подозреваемый на основании поддельных документов незаконно получил страховую выплату и военную пенсию по инвалидности на общую сумму более 1 миллиона сомов. 

В ходе следствия причиненный государству ущерб возмещен полностью.
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