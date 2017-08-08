Доходы Кыргызтелекома за первое полугодие составили более 839 миллионов сомов

За первое полугодие 2017 года доходы ОАО «Кыргызтелеком» без дочерних компаний составили более 839 миллионов сомов. Об этом сегодня в ходе коллегии Фонда по управлению государственным имуществом заявил глава ОАО Нурлан Мадаминов.

По его данным, перевыполнение плана достигнуто за счет предоставления клиентам услуг местной, междугородной и международной телефонной связи, услуг Интернета и IPTV.

Основными источниками доходов предприятия в первом квартале 2017 года стали услуги Интернета (филиалы), местной телефонной и междугородной связи, операционная деятельность.

«Расходы от операционной деятельности составили 793 миллиона 782 тысячи сомов, или 17 процентов к прогнозной величине. Экономия составила 163 миллиона 467 тысяч сомов», - сообщил глава правления.

По данным Нурлана Мадаминова, за счет оптимизации расходов по трафику на межоператорских расходах с телекоммуникационными компаниями Кыргызстана и зарубежья удалось сэкономить 47 миллионов 701 сом, что составляет 5 процентов от общих прогнозных расходов. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2016 года расходы по трафику сократились на 2 миллиона 897 тысяч сомов, или на 98 процентов их объема.