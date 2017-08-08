До конца 2017 года в Кыргызстане появятся 45 бесплатных точек Wi-Fi

ОАО «Кыргызтелеком» до конца 2017 года планирует открыть 45 бесплатных точек доступа в Интернет через сети Wi-Fi. Об этом сегодня на заседании коллегии Фонда по управлению государственным имуществом заявил глава ОАО Нурлан Мадаминов.

Уточняется, что точки появятся в социальных объектах, местах скопления туристов, в образовательных учреждениях и других местах.

«Компания проводит модернизацию имеющейся сети Wi-Fi-точек по стране. Бесплатный доступ к Всемирной паутине отразится на благосостоянии и образованности граждан и увеличит количество одновременных пользователей Интернета», - сказал Нурлан Мадаминов.