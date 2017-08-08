За I полугодие от управления госимуществом поступило 1033,4 миллиона сомов

От управления госимуществом за шесть месяцев 2017 года поступило 1033,4 миллиона сомов. Об этом говорится в отчете Фонда по управлению государственным имуществом, представленном на коллегии ведомства.

По его данным, в частности, от дивидендов на госпакет акций - 909,2 миллиона сомов; от прибыли госпредприятий - 85,1 миллиона сомов; от сдачи в аренду госимущества – 38,6 миллиона сомов.

Средства от чистой прибыли госпредприятий составили 85,4 миллиона сомов, при этом общая сумма их задолженности по отчислению части чистой прибыли составляет 431,4 миллиона сомов, в том числе задолженность ГП «НК Кыргызтемиржолу» – 412,5 миллиона сомов.