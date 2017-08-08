За мошенничество кыргызстанец предстанет перед судом в России

В Татарстане за особо крупное мошенничество уроженец Кыргызстана предстанет перед судом. Об этом сообщили российские СМИ.

Как отмечается, преступление совершено в июле 2016 года. Уроженец Кыргызстана предложил генеральному директору одного из предприятий Казани приобрести у него седельный тягач Volvo. Покупатель перевел 2,8 миллиона рублей, но свой тягач так и не получил.

Выяснилось, что мошенник присвоил полученные деньги, а тягач продал другому человеку.

Подсудимый не признал свою вину. В настоящее время все материалы уголовного дела переданы в суд.