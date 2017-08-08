11:23
+35
USD 69.31
EUR 81.76
RUB 1.15
Общество

За мошенничество кыргызстанец предстанет перед судом в России

В Татарстане за особо крупное мошенничество уроженец Кыргызстана предстанет перед судом. Об этом сообщили российские СМИ.

Как отмечается, преступление совершено в июле 2016 года. Уроженец Кыргызстана предложил генеральному директору одного из предприятий Казани приобрести у него седельный тягач Volvo. Покупатель перевел 2,8 миллиона рублей, но свой тягач так и не получил.

Выяснилось, что мошенник присвоил полученные деньги, а тягач продал другому человеку.

Подсудимый не признал свою вину. В настоящее время все материалы уголовного дела переданы в суд.
Ссылка:
просмотров: 117
Версия для печати
Материалы по теме
Главе корпорации Samsung грозит 12 лет тюрьмы
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
Суд не освободил под домашний арест сторонников Жапарова
Сторонники Жапарова получили легкий вред здоровью
Дело Текебаева. Чотонов рассказал о крокодиле Леонида Брежнева
Дело Текебаева. Факты звонков Маевского Чотонову пока не подтверждены
Сторонник Жапарова: Как водитель такси я оказался не в то время не в том месте
Дело Текебаева. Маевский великолепно играет написанную ему роль, уверен Чотонов
Сторонники Жапарова: Меня судят потому, что я не отдал деньги
Дело Текебаева. Ни сомы, ни юани подсудимый не брал
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
Ремонт подземок в&nbsp;Бишкеке: бюджетных денег не&nbsp;жалко Ремонт подземок в Бишкеке: бюджетных денег не жалко
Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не&nbsp;хочу Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не хочу
Подписан закон о&nbsp;выплате суйунчу за&nbsp;рождение ребенка Подписан закон о выплате суйунчу за рождение ребенка
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! поможет присмотреть за&nbsp;вашими детьми Мобильный оператор О! поможет присмотреть за вашими детьми
В&nbsp;районе Ак-Орго открылся супермаркет Globus В районе Ак-Орго открылся супермаркет Globus
&laquo;Золотые&raquo; и&nbsp;&laquo;серебряные&raquo; номера от&nbsp;MegaCom со&nbsp;скидкой 50&nbsp;процентов «Золотые» и «серебряные» номера от MegaCom со скидкой 50 процентов
Личный кабинет О! &mdash;&nbsp;самый простой и&nbsp;быстрый способ управления связью Личный кабинет О! — самый простой и быстрый способ управления связью