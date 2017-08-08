Департамент охоты расследует факты продажи шкур краснокнижных животных

Департамент природных ресурсов Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства расследует факты продажи шкур краснокнижных животных в одном из пансионатов Иссык-Кульской области. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель директора департамента Кумар Мамбеталиев.

Напомним, в социальных сетях была выложена фотография шкур бурого медведя, рыси, барсука, которые якобы были выставлены на продажу в одном из пансионатов.

Кумар Мамбеталиев рассказал, что они связались со своим областным отделом с целью выявления хозяина шкур и их происхождения.

«В случае, если человек не может представить документы на шкуры краснокнижных животных, то по закону ему грозит до 5 лет лишения свободы (статья 278 УК КР «Незаконная охота» ), кроме того, штраф и иски за причиненный ущерб природе», - отметил Кумар Мамбеталиев.