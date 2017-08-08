Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Держимся-держимся и даже не пытаемся завидовать тем, кто в отпуске — в горах или на пляже. Держимся, несмотря на то, что сверху печет, а под ногами плавится асфальт. А с неутешительным пока прогнозом погоды можно ознакомиться здесь.

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке на завтра плановых отключений света не запланировано. От аварийных — никто не застрахован.

Зато перебои с энергоснабжением будут в регионах республики.

Перекрытые дороги

В Бишкеке продолжается ремонт теплосетей и дорожного покрытия. Из-за этого закрыта улица К.Акиева (от Чокморова до проспекта Чуй). Завершить ремонт обещают к 22 сентября.

Движение закрыто на улицах Орозбекова (от Абдумомунова до проспекта Чуй) и Панфилова (от Абдумомунова до Кыргызского государственного исторического музея).

Перекрыта и улица Турусбекова. Она недоступна для движения транспорта на трех отрезках — от Токтогула до Киевской, от Киевской до проспекта Чуй и от проспекта Чуй до Жибек Жолу. Кроме того, она частично перекопана от Боконбаева до Московской, но проехать здесь пока можно.

Перекрыта также улица Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

В городе по-прежнему заметно меньше машин. Пробки бывают, но не такие, как обычно. Хотя традиционно перекрывают проспект Манаса во время проезда кортежей президента, премьер-министра и спикера.

Люди, которые меняли мир

В Москве 69 лет назад родилась Светлана Савицкая, вторая женщина-космонавт в мире и первая женщина, которая вышла в открытый космос. В 1970 году она стала первой в мире по пилотажному спорту на поршневых самолетах, установила три мировых рекорда по парашютному спорту и поставила 18 авиационных рекордов на реактивных самолетах. У вас уже закружилась голова от такой женщины? А чтобы поддержать это приятное состояние, посмотрите на нашу Землю из космоса.

Но не все, к сожалению, могут увидеть эту красоту. И с такой несправедливостью боролся появившийся на свет 90 лет назад в городе Хмельницком (Украина) советский и российский офтальмолог Святослав Федоров. Поначалу он избрал военную карьеру, однако, потеряв ступню в результате несчастного случая, учебу продолжить не смог. И тогда его судьбой стала медицина. В 1960 году создал искусственный хрусталик и провел операцию по его имплантации. Он создал новое направление в лечении глазных заболеваний. К сожалению, 2 июня 2000 года всемирно известный ученый трагически погиб в авиакатастрофе под Москвой.

Фото dni.ru. Дастин Хоффман в одной из самых знаменитых своих ролей. Кадр из фильма «Тутси»

Дастин Хоффман

Но не грустите, труды таких людей навсегда вписаны золотыми буквами в историю науки. А вот еще один человек, родившийся 80 лет назад (в 1937 году) в Лос-Анджелесе, вошел в историю всемирного кино. Да-да, это тот самый «Человек дождя» и «Тутси» —. В его активе два «Оскара», шесть «Золотых глобусов» и масса прочих наград.

Памятные даты

Если космическим роликом нам вас все-таки не удалось взбодрить с утра, используем еще одно средство — отличную музыку. Именно 8 августа 1968 года знаменитая группа «Битлз» записала песню Hey Jude. Так что просыпаемся, наливаем кофейку и слушаем:

И да, наверняка к завтраку вы себе сообразите бутерброд. А за то, что купленные вами продукты всегда в сохранности, скажите спасибо изобретателю Альберту Маршаллу. Он 118 лет назад (8 августа 1899 года) запатентовал холодильник.

Самые первые домашние агрегаты смахивали на монстров и потребляли много дров, угля и керосина! В 1911 году фирма «Дженерал электрик» наладила выпуск холодильников более-менее современного типа. Однако они слишком громко шумели и плохо пахли. В 1926 году датский инженер Стиндруп разработал бесшумный и непахнущий холодильник. Первые холодильники стоили в два раза дороже, чем автомобили марки «Форд». Их называли «домашней фабрикой холода».

Фото из Интернета. Кубок Дэвиса — одна из самых желанных наград теннисистов

Но холодильник, как многие знают, еще то зло. Особенно после шести часов вечера. Бороться с хранящимися в нем калориями помогает спорт. И здесь есть, что вспомнить. Ровно 117 лет назад в 1990 году в Бруклайне (штат Массачусетс) на площадке Лонгвудского крикетного клуба начался первый матч за Кубок Международной федерации лаун-тенниса. Сам кубок подарил американец Дуайт Дэвис, член сборной США, которая и победила в первом матче англичан со счетом 3:0. Состязания стали называть командным первенством за Кубок Дэвиса, или просто Кубком Дэвиса.

Фото из Интернета. Роджер Федерер - легенда современного тенниса

И самое удивительное — именно 8 августа, но в 1981 году в Швейцарии родился один из лучших теннисистов в истории Роджер Федерер. Не будем утомлять перечислением его титулов (о них можно почитать здесь), а просто призовем последовать его примеру и заняться спортом. Ой, и не надо говорить, что на улице слишком жарко! Все те люди, о которых мы сегодня написали, вряд ли поймут такие отговорки. Может, поэтому они и добились таких высот?

Куда сходить

Культура

— Если вы поклонник индийской музыки и танца, то вам путь в Кыргызскую национальную библиотеку, где в 14.00 выступят именитые танцоры из Казахстана, Кыргызстана, России. Для входа необходимо лишь удостоверение личности.

Подробнее о том, как провести свободный день или вечер, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Бишкеке продолжаются международные соревнования Bishkek-Open по теннису. Соревнования проходят в Академии тенниса. Возрастная категория — до 14 лет.

Какие еще соревнования и турниры проходят в эти дни, в нашем «Спортивном календаре».

А это будет интересно журналистам и экспертам:

10.00 — заседание коллегии Фонда по управлению государственным имуществом. Состоится в здании Министерства экономики.

11.00 — в отеле «Плаза» (Тоголок Молдо, 52) подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Ассамблеей народов России и Ассамблеи народа Кыргызстана.

11.00 — пресс-конференция в АКИpress о наплевательском и хамском отношении работников прокуратуры Сокулукского района и Чуйской области к жалобам рядового учителя.

14.00 — в пресс-центре Sputnik Кыргызстан видеомост Минск — Кишинев — Тбилиси — Бишкек на тему «Международный день альпиниста: как развивать альпинизм в Кыргызстане».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.