Из-за чего затянули сроки строительства надземных переходов в Бишкеке

Начальник Управления капитального строительства мэрии Бишкека Нурлан Эшенбаев рассказал ИА «24.kg», почему затянули сроки строительства надземных переходов.

По его словам, срок сдачи объектов — 31 августа. Однако к намеченной дате подрядчик может не успеть. «На Аламединском рынке идут бетонные работы. У рынка «Мадина» вырыты котлованы. Оборудование уже в Бишкеке. Изготавливается конструкция», — пояснил Нурлан Эшенбаев.

Он добавил, что из-за большого количества коммуникаций работы затянулись. «На Аламединском рынке, возможно, успеем возвести переход. А на «Мадине», скорее всего, придется корректировать срок», — сказал Нурлан Эшенбаев.

Мэрия Бишкека оценила строительство двух надземных переходов в 37 миллионов 99,5 тысячи сомов.