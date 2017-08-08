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Общество

Из-за чего затянули сроки строительства надземных переходов в Бишкеке

Начальник Управления капитального строительства мэрии Бишкека Нурлан Эшенбаев рассказал ИА «24.kg», почему затянули сроки строительства надземных переходов.

По его словам, срок сдачи объектов — 31 августа. Однако к намеченной дате подрядчик может не успеть. «На Аламединском рынке идут бетонные работы. У рынка «Мадина» вырыты котлованы. Оборудование уже в Бишкеке. Изготавливается конструкция», — пояснил Нурлан Эшенбаев.

Он добавил, что из-за большого количества коммуникаций работы затянулись. «На Аламединском рынке, возможно, успеем возвести переход. А на «Мадине», скорее всего, придется корректировать срок», — сказал Нурлан Эшенбаев.

Мэрия Бишкека оценила строительство двух надземных переходов в 37 миллионов 99,5 тысячи сомов.
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