8 августа: где в регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».
В Чуйской области:
- 9.00–17.00 — село Аламудун (улицы Чугуева, Панфилова, Горького, Чернышевского, Гоголя, Набережная, Школьная, Логвиненко, Алма-Атинская, 1-300, район ГЭС-2 (от улицы Набережной до Алма-Атинской), Кавказский тупик).
В Иссык-Кульской области:
- 9.00–18.00 — села Курменты, Балбай, Кош-Добо, Долон, Тору-Айгыр, города Каракол (улицы Ростовская, Брянская, Элебаева, Низовая, Ленина, Куренкеева), Балыкчи (улицы Алиева, Пионерская, Олимпийская).
В Ошской области:
- 9.00–17.00 — села Кызы-Шарк, Курбан-Кара, Савай-Арык, Фархад, Ош-3000, Кожомбак, Тажибай, Жаны-Кызылсуу, Бирдик, Сары-Колот, Стант, Тынчтык, Кыш-Абад,Ой-Тал, Кызыл-Жар, Алайку.