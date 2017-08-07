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Общество

8 августа: где в регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Чуйской области:

  • 9.00–17.00 —  село Аламудун (улицы Чугуева, Панфилова, Горького, Чернышевского, Гоголя, Набережная, Школьная, Логвиненко, Алма-Атинская, 1-300, район ГЭС-2 (от улицы Набережной до Алма-Атинской), Кавказский тупик).

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00–18.00 — села Курменты, Балбай, Кош-Добо, Долон, Тору-Айгыр, города Каракол (улицы Ростовская, Брянская, Элебаева, Низовая, Ленина, Куренкеева), Балыкчи (улицы Алиева, Пионерская, Олимпийская).

В Ошской области:

  • 9.00–17.00 — села Кызы-Шарк, Курбан-Кара, Савай-Арык, Фархад, Ош-3000, Кожомбак, Тажибай, Жаны-Кызылсуу,  Бирдик, Сары-Колот, Стант, Тынчтык, Кыш-Абад,Ой-Тал, Кызыл-Жар, Алайку.
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