8 августа: где в регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Чуйской области:

9.00–17.00 — село Аламудун (улицы Чугуева, Панфилова, Горького, Чернышевского, Гоголя, Набережная, Школьная, Логвиненко, Алма-Атинская, 1-300, район ГЭС-2 (от улицы Набережной до Алма-Атинской), Кавказский тупик).

В Иссык-Кульской области:

9.00–18.00 — села Курменты, Балбай, Кош-Добо, Долон, Тору-Айгыр, города Каракол (улицы Ростовская, Брянская, Элебаева, Низовая, Ленина, Куренкеева), Балыкчи (улицы Алиева, Пионерская, Олимпийская).

В Ошской области: