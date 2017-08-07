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Общество

Во время выборов основным является ЦИК, а не президент или премьер

«Во время выборов основным органом является именно Центризбирком, а не президент и не премьер-министр», — сказал на заседании рабочей группы ЦИК бывший член комиссии Ишенбай Кадырбеков.

По его словам, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов прежде всех должна принять какое-то решение, чтобы обеспечить права граждан, находящихся в закрытых учреждениях.

«То, что не запрещено, то можно, и нет законодательного органа, запрещающего кому-либо сдавать тест по тем или иным причинам. В этой связи ЦИК должен принять однозначное решение:  да или нет. В суд нужно обращаться по решению избирательной комиссии. Я думаю, что кто-то из членов ЦИК должен настоять на принятии госорганом решения», — выразил свое мнение Ишенбай Кадырбеков.  

«Например, голосуют, члены ЦИК принимают решение — и дальше уже проблемы той организации, которая  будет заниматься доставкой находящегося в закрытом учреждении. Это уже головная боль не ЦИК, который должен просто требовать реализации решения», — продолжил он.  

В случае отказа ЦИК должен обосновать причины такого решения. «И в этом случае можно подать в суд на неконституционность и незаконность принятия такого решения», —  добавил Ишенбай Кадырбеков,  подчеркнув, что оспаривать нужно именно решение ЦИК, которого на сегодня нет.  

Предлагаю любому члену Центризбиркома поставить этот вопрос на голосование, включив в повестку дня. Если же не включают в повестку, значит, подать в суд на бездействие госоргана. И в Уголовном кодексе имеется наказание за это. И обсуждать, как доставить кандидата на тестирование или как доставить оборудование для тестирования, — это совершенно другой этап. Еще раз повторяю, нужно заставить ЦИК принять решение.

Ишенбай Кадырбеков

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