Сторонники Жапарова получили легкий вред здоровью

Сторонники Садыра Жапарова получили легкий вред здоровью, не повлекший кратковременного расстройства. Такие заключения зачитал на судебном процессе по делу 12 сторонников экс-депутата Жапарова, задержанных на митинге 25 марта 2017 года, судья Первомайского районного суда Марат Сыдыков.

Напомним, 5 человек заявили, что при задержании их избили милиционеры. Некоторых в СИЗО проведал омбудсмен Кубат Оторбаев.

При этом 12 человек, задержанных на митинге в поддержку экс-депутата, обвиняют в хулиганстве, сопротивлении власти и умышленном уничтожении чужого имущества.