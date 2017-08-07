17:50
+36
USD 69.38
EUR 82.44
RUB 1.15
Общество

Сторонники Жапарова получили легкий вред здоровью

Сторонники Садыра Жапарова получили легкий вред здоровью, не повлекший кратковременного расстройства. Такие заключения зачитал на судебном процессе по делу 12 сторонников экс-депутата Жапарова, задержанных на митинге 25 марта 2017 года, судья Первомайского районного суда Марат Сыдыков.

Напомним, 5 человек заявили, что при задержании их избили милиционеры. Некоторых в СИЗО проведал омбудсмен Кубат Оторбаев.

При этом 12 человек, задержанных на митинге в поддержку экс-депутата, обвиняют в хулиганстве, сопротивлении власти и умышленном уничтожении чужого имущества.
Ссылка:
просмотров: 362
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Текебаева. Чотонов рассказал о крокодиле Леонида Брежнева
Дело Текебаева. Факты звонков Маевского Чотонову пока не подтверждены
Сторонник Жапарова: Как водитель такси я оказался не в то время не в том месте
Дело Текебаева. Маевский великолепно играет написанную ему роль, уверен Чотонов
Сторонники Жапарова: Меня судят потому, что я не отдал деньги
Дело Текебаева. Ни сомы, ни юани подсудимый не брал
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
Дело Текебаева. Подсудимый: Я могу выпить вина чуть-чуть, водку не пью
Дело Текебаева. Подсудимый: Не родился еще тот человек, кто может посадить меня
Дело Текебаева. Подсудимый признался: как социалист он за национализацию
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
Ремонт подземок в&nbsp;Бишкеке: бюджетных денег не&nbsp;жалко Ремонт подземок в Бишкеке: бюджетных денег не жалко
Подписан закон о&nbsp;выплате суйунчу за&nbsp;рождение ребенка Подписан закон о выплате суйунчу за рождение ребенка
Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не&nbsp;хочу Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не хочу
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! поможет присмотреть за&nbsp;вашими детьми Мобильный оператор О! поможет присмотреть за вашими детьми
В&nbsp;районе Ак-Орго открылся супермаркет Globus В районе Ак-Орго открылся супермаркет Globus
&laquo;Золотые&raquo; и&nbsp;&laquo;серебряные&raquo; номера от&nbsp;MegaCom со&nbsp;скидкой 50&nbsp;процентов «Золотые» и «серебряные» номера от MegaCom со скидкой 50 процентов
Личный кабинет О! &mdash;&nbsp;самый простой и&nbsp;быстрый способ управления связью Личный кабинет О! — самый простой и быстрый способ управления связью