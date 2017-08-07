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Общество

ЦИК должен обеспечить права граждан, находящихся в закрытых учреждениях

Именно Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов должна обеспечить права граждан, находящихся в закрытых учреждениях, заявили эксперты на заседании в ЦИК.

Учредитель юридической компании «Прецедент» Нурбек Токтакунов заявил, что не видит никаких пробелов в законе. «Если члены ЦИК считают, что имеются пробелы, то применяются аналогии законов, имеются также международные стандарты», — сказала Клара Сооронкулова.

Вы регистрируете кандидатов, но пытаетесь переложить ответственность и не можете обеспечить права кандидатам. Это касается прохождения теста по кыргызскому языку.

Клара Сооронкулова

По мнению же Нарына Айыпа, проблема не в том, что «есть тот или иной закон. Он, может быть, и есть, вопрос в том, исполняется ли он».

Ситуация, когда политики, оказавшиеся в местах не столь отдаленных, не утеряли права избираться, сложилась впервые в Кыргызстане. Как сказала гражданский активист «За коалицию и гражданское общество» Динара Ошурахунова, ЦИК должен волевым решением обеспечить избирательные права кандидатов.
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