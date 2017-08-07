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Общество

В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Фото РИА «Новости»/Наталья Селиверстова. Иконка социальной сети Instagram. Архивное фото

Ряд пользователей Facebook и Instagram столкнулись со сбоями в работе сервисов, как следует из данных сайта downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно downdetector и сообщениям в Twitter, технические неполадки в соцсетях наблюдаются в Швеции, Дании, Эстонии, Польше и ряде других стран, в том числе в Казахстане и Кыргызстане. В Facebook заверяют, что работают над устранением проблемы и обещают восстановить доступ к соцсети в ближайшее время.

Ранее, 3 августа, пользователи Северной Америки и Европы столкнулись со сбоем в работе сервиса Skype.
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