Бишкекская мэрия заставила ремонтников заново уложить асфальт в 6-м микрорайоне. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
По информации пресс-службы, муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» сообщает, что данный участок ремонтирует подрядная фирма ОсОО «Империа групп».
«Учитывая жалобы местных жителей, 2 августа руководство МП «Бишкекасфальтсервис» совместно с городскими службами комиссионно проверили качество асфальта на тротуаре. По итогам проверки выдано предписание в течение 10 дней заново проложить асфальт. Работы выполнить за счет подрядной организации», - сообщили в ведомстве.
Как рассказали в мэрии, работники МП «Бишкекасфальтсервис» полностью сняли асфальт, уложенный с многочисленными нарушениями, а подрядная организация заново проводит работы по укладке покрытия.