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Общество

Бишкекская мэрия заставила ремонтников заново уложить асфальт

Бишкекская мэрия заставила ремонтников заново уложить асфальт в 6-м микрорайоне. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

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Напомним,  его жители в социальной сети Facbook сообщили о низком качестве проведенных «Бишкекасфальтсервисом» работ.  

По информации пресс-службы,  муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» сообщает, что данный участок ремонтирует подрядная фирма  ОсОО «Империа групп». 

«Учитывая жалобы местных жителей, 2 августа руководство МП «Бишкекасфальтсервис» совместно с городскими  службами комиссионно проверили качество асфальта на тротуаре. По итогам проверки выдано предписание в течение 10 дней заново проложить асфальт. Работы выполнить за счет подрядной организации», - сообщили в ведомстве. 

Как рассказали в мэрии, работники МП «Бишкекасфальтсервис» полностью сняли асфальт, уложенный с многочисленными нарушениями, а подрядная организация заново проводит работы по укладке покрытия. 
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