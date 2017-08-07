Бишкекская мэрия заставила ремонтников заново уложить асфальт в 6-м микрорайоне. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

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Напомним, его жители в социальной сети Facbook сообщили о низком качестве проведенных «Бишкекасфальтсервисом» работ.

По информации пресс-службы, муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» сообщает, что данный участок ремонтирует подрядная фирма ОсОО «Империа групп».

«Учитывая жалобы местных жителей, 2 августа руководство МП «Бишкекасфальтсервис» совместно с городскими службами комиссионно проверили качество асфальта на тротуаре. По итогам проверки выдано предписание в течение 10 дней заново проложить асфальт. Работы выполнить за счет подрядной организации», - сообщили в ведомстве.

Как рассказали в мэрии, работники МП «Бишкекасфальтсервис» полностью сняли асфальт, уложенный с многочисленными нарушениями, а подрядная организация заново проводит работы по укладке покрытия.