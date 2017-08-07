В Кыргызстане в июле возросло потребление электроэнергии

В Кыргызстане в июле 2017 года возросло потребление электроэнергии. Об этом ИА «24.kg» рассказали в ОАО «Национальные электрические сети Кыргызстана».

По его данным, потребление электроэнергии в энергосистеме страны за июль составило 813,03 миллиона киловатт-часов, а суточное максимальное потребление по мощности достигало 1 тысячи 521 мегаватта.

Для сравнения, в июле 2016 года этот показатель составлял 751,96 миллиона киловатт-часов, суточное максимальное потребление по мощности достигало 1 тысячи 446 мегаватт.

По информации компании, в целом идет увеличение потребления электроэнергии в стране, а увеличение в июле связано с погодой, когда из-за жары люди стали чаще пользоваться кондиционерами и вентиляторами.