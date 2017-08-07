Следствие по делу уроженцев Кыргызстана, готовивших теракт в Москве, завершается

Следственные действия по громкому уголовному делу «спящей ячейки» «Джебхат ан-Нусры» в Москве в целом завершены. Об этом пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, Следственным управлением ФСБ РФ установлено, что четверо обвиняемых готовили теракт в столице России, который планировали приурочить к праздничным мероприятиям в мае 2016 года. В этот день предполагаемые боевики собирались взорвать в центре Москвы, у Красной площади, самодельную бомбу, а затем обстрелять людей из противотанкового гранатомета РПГ-26 и двух автоматов Калашникова. Сотрудникам ФСБ удалось вычислить опасную группировку и сорвать ее замыслы.

По признаниям лидера ячейки 28-летнего Анваржана Тошболтоева следствие установило, что теракт дистанционно готовился из Сирии, его заказчиком выступал некий Мухаммед, близкий к лидерам так называемого узбекского подразделения «Джебхат ан-Нусры».

Проведенная в рамках уголовного дела баллистическая экспертиза подтвердила: предполагаемые террористы имели в арсенале боевое оружие, а принадлежавшие им самодельные бомбы в случае срабатывания могли привести к массовым человеческим жертвам.

Психиатрическая экспертиза показала, что все четверо вероятных боевиков вменяемы и, готовя терракт, осознавали, какими могут стать его последствия.

Однако по итогам пятнадцати месяцев расследования так и не удалось выяснить, как неизвестный Мухаммед сумел за короткое время превратить обычных московских гастарбайтеров в опаснейших террористов. Тем более, вербовщика «ан-Нусры» никто из обвиняемых даже не видел. Все их контакты происходили только дистанционно — через мессенджеры WhatsApp и Telegram.

На этот вопрос предстоит ответить комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизе, которую планирует провести обвиняемым ФСБ. В ее рамках психологи постараются изучить личность каждого из предполагаемых террористов — оценить их уровень общего развития и религиозного образования, особенности психики и возможные отклонения от нормы, эмоциональное состояние членов ячейки в момент вербовки, их взаимоотношения с родственниками и земляками. Таким образом, будет установлен социальный статус и психотип человека, наиболее подверженного интернет-пропаганде запрещенных «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры». Сделанные же экспертами выводы помогут ФСБ правильно организовать систему превентивных антитеррористических мероприятий.

Обвиняемыми по уголовному делу о подготовке теракта проходят четыре уроженца Ошской области Кыргызстана: Анваржан Тошболтоев, Сирожиддин Эргашов, Фарходжон Муратов и Айбек Саидов.

Все они молодые люди в возрасте 28–33 лет, приехавшие в Москву на заработки, но так и не нашедшие постоянной работы. После виртуальной идеологической обработки, проведенной неустановленным Мухаммедом, они решили устроить акцию в центре Москвы, которую между собой, для конспирации, называли «свадьбой».

На месте будущей атаки они дважды провели разведку, фотографировали окружающую обстановку на камеры мобильников, имитируя съемку селфи, а кадры через WhatsАpp направили заказчику в Сирию, получив от него одобрение выбранного объекта.

Опять же дистанционно Мухаммед вооружил ячейку, указав в сообщении адрес съемной московской квартиры, в которой в ящике на балконе хранился целый арсенал. Поставщик вооружения остался неизвестным — в уголовном деле он проходит только под кличкой Турок.