11:26
+32
USD 69.38
EUR 82.44
RUB 1.15
Общество

Кыргызстанки примут участие в шоу на НТВ «Ты супер! Танцы»

Кыргызстанки Айдана Шатемирова и Нуриза Кочкомбай кызы примут участие в шоу на НТВ «Ты супер! Танцы». Девушки сообщили об этом в соцсетях.

По данным российских СМИ, в кастинге участвовали воспитанники детских домов, школ-интернатов, а также дети, живущие в приемных семьях и под опекой. Заявки на участие в нем прислали около тысячи человек из 13 стран, включая, помимо России, бывшие республики СССР, в том числе Украину, а также Абхазию.

@nuri.19.02.01_

Публикация от A I D A N A S H A T E MIROVA (@aidana_shatemirova)

В ближайшее время 145 конкурсантов начнут активно готовиться к съемкам. В этом им помогут профессиональные хореографы и педагоги.

Премьера проекта «Ты супер! Танцы» состоится в сентябре.
Ссылка:
просмотров: 86
Версия для печати
Материалы по теме
Победитель тендера на ремонт здания Генпрокуратуры до сих пор не выбран
Государственная лотерейная компания проводит тендер на 120 миллионов сомов
В России вновь откроют вытрезвители
Золотой самородок весом 10,3 килограмма нашли в России
На просьбу внучки Героя Советского Союза из Оша к президенту РФ не отреагировали
Уроженца Кыргызстана осудили за истязание школьницы в Кемерово
Четыре фильма из Кыргызстана покажут на Уральском открытом фестивале
Товары из Кыргызстана вновь не пускают в Россию. Нет нужных документов
Задержаны выходцы из Средней Азии, готовившие теракты в Санкт-Петербурге
Если дома нет работы. 710 тысяч кыргызстанцев находятся в трудовой миграции
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
Бишкек глазами марокканки Бушры Махтоум Бишкек глазами марокканки Бушры Махтоум
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;24&mdash;28 июля Кыргызстан: кадровые перестановки за 24—28 июля
Ремонт подземок в&nbsp;Бишкеке: бюджетных денег не&nbsp;жалко Ремонт подземок в Бишкеке: бюджетных денег не жалко
Бизнес
&laquo;Золотые&raquo; и&nbsp;&laquo;серебряные&raquo; номера от&nbsp;MegaCom со&nbsp;скидкой 50&nbsp;процентов «Золотые» и «серебряные» номера от MegaCom со скидкой 50 процентов
Личный кабинет О! &mdash;&nbsp;самый простой и&nbsp;быстрый способ управления связью Личный кабинет О! — самый простой и быстрый способ управления связью
Заявление компании Penwell Заявление компании Penwell
MegaCom снизил цены на&nbsp;роуминг во&nbsp;время хаджа MegaCom снизил цены на роуминг во время хаджа