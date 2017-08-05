Кыргызстанки примут участие в шоу на НТВ «Ты супер! Танцы»

Кыргызстанки Айдана Шатемирова и Нуриза Кочкомбай кызы примут участие в шоу на НТВ «Ты супер! Танцы». Девушки сообщили об этом в соцсетях.

По данным российских СМИ, в кастинге участвовали воспитанники детских домов, школ-интернатов, а также дети, живущие в приемных семьях и под опекой. Заявки на участие в нем прислали около тысячи человек из 13 стран, включая, помимо России, бывшие республики СССР, в том числе Украину, а также Абхазию.

@nuri.19.02.01_ Публикация от A I D A N A S H A T E MIROVA (@aidana_shatemirova) Авг 4 2017 в 1:50 PDT

В ближайшее время 145 конкурсантов начнут активно готовиться к съемкам. В этом им помогут профессиональные хореографы и педагоги.

Премьера проекта «Ты супер! Танцы» состоится в сентябре.