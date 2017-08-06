Неделя-24: что вы могли пропустить

В Кыргызстане завершилось выдвижение кандидатов на пост президента. Всего набралось 59 человек, но к концу недели их осталось уже 55: двое взяли самоотвод, третьего вычеркнули из списка из-за отсутствия избирательного фонда, а еще один провалил тест по кыргызскому языку.

В столице продолжаются громкие судебные процессы, а потому у зданий судов зачастую проходят акции протеста. В результате местные жители пожаловались в МВД на постоянный шум. Рассмотрев представление министерства, суд временно ограничил проведение митингов и пикетов в Бишкеке — до окончания президентских выборов.

Кстати, один из процессов — по делу бывшего депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова — завершился обвинительным приговором. Он получил 11,5 года колонии усиленного режима. Но это вердикт лишь первой инстанции.

О чем еще писали журналисты ИА «24.kg» — читайте в традиционном обзоре самых важных и интересных новостей за неделю.

Последний приют

Фото ИА «24.kg». Бишкекский дом для престарелых

Для страны, где чтят своих предков или, по крайней мере, говорят о почитании, наличие домов для престарелых кажется сродни фантастике. И тем не менее они у нас есть. И не просто есть, они заполнены! Признаться честно, посетить это место было для корреспондента решением не из легких. Подробнее — в рубрике «Мои 24».

Жестокое избавление от детей

Очередной случай с выброшенным младенцем, которого обнаружили в дворовом туалете в одной из бишкекских новостроек, вызвал в обществе бурные дискуссии. ИА «24.kg» разбиралось в ситуации и пыталось понять, можно ли предотвратить такие случаи. Подробнее — в материале «Родила — избавилась. Наказать или пожалеть мать?».

Как нужное дело в скандал превратить

Фото ИА «24.kg». Подземный переход на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова накануне ремонта

В двух центральных подземных переходах Бишкека (на пересечении проспектов Чуй и Манаса и Чуй — Абдрахманова) впервые за многие годы начали делать капитальный ремонт с новым дизайном объектов. Но наши чиновники не были бы настоящими чиновниками, если бы проект, за который они берутся, не сопровождался скандалом. Подробнее — в материале «Ремонт подземок в Бишкеке: бюджетных денег не жалко».

Жизнь рядом со смертью

«Когда видишь, как идет оползень, бежишь, не оглядываясь, не обращая внимания на других», — начала рассказ жительница села Кандава Узгенского района Замира эже, которая не понаслышке знает, что такое стихия и каковы ее последствия. Она вместе с семьей живет под горой, которая в дождливую погоду в любой момент может обрушиться на людей. Подробнее — в репортаже ИА «24.kg».

Баткен. Здесь есть чему удивиться

Фото из Интернета. Символ Баткенской области — цветок Айгуль

Мы завершаем наше путешествие по туристическим местам в регионах Кыргызстана. Впереди нас ждет самая отдаленная область — Баткенская.Но ИА «24.kg» обещает в следующих публикациях рассказать о других не менее завораживающих местах и объектах. А пока отправляемся в самую низкую точку страны, которая расположена на высоте 401 метр над уровнем моря. Подробнее — в материале ИА «24.kg».

Неутомимый аксакал нацелился на Европу

Много ли вы знаете именитых кыргызских штангистов? Болельщики со стажем наверняка назовут имя Каныбека Осмоналиева — чемпиона Олимпиады-1980. Но есть и современный герой — 54-летний Азизбек Куйкеев, за плечами которого победы на чемпионатах мира и Азии среди мастеров (ветеранов). Недавно он решил покорить новую высоту — чемпионат Европы. Подробнее — в материале «Спортсмен-ветеран из Токмака вложил отпускные в поездку на чемпионат Европы».

За что марокканка ненавидит бишкекские маршрутки

Фото из архива Бушры Махтоум

Бушра Махтоум объездила много стран — Францию, Великобританию, Лаос, Камбоджу, Таиланд, Турцию и США. Но пока остановилась на Кыргызстане, где, по ее словам, ей очень комфортно жить. А что еще девушке нравится в нашей стране и по чему она сильно скучает? Об этом — в интервью ИА «24.kg».

Что читают телеведущие

Мы предлагаем узнать топ-5 любимых книг, которые назвал по просьбе ИА «24.kg» сооснователь SunHouse Team, известный в Кыргызстане event-продюсер, телеведущий и ведущий деловых мероприятий Сергей Долженков.