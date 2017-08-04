Погода в Кыргызстане на 5 августа: ночью дожди

В Кыргызстане ночью кратковременный дождь, гроза, днем осадки возможны только в Нарынской и Иссык-Кульской областях. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.

День уменьшится до 14 часов 22 минут.

В Бишкеке температура воздуха ночью +16, днем +32 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +15, днем до +34.

В Нарынской области +6 градусов ночью и +28 днем.

В Иссык-Кульской области ночью +11 градусов, днем +28. Вода у побережья озера Иссык-Куль прогрелась до +23,3 градуса.

В Таласской области ночью +10, днем +33 градуса.