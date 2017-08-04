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Общество

Ветерану ВОВ нужно кресло-кровать после инсульта. Просят о помощи

Ветерану Великой Отечественной войны из Бишкека требуется кресло-кровать после инсульта. Просьбу помочь в сборе средств разместили сегодня в группе «Ветераны 365» в Facebook.

«Уважаемые друзья! Снова нужна ваша помощь: у ветерана Юрия Васильевича случился инсульт, и нужно кресло-кровать по уходу за ним. Ухаживать за ним будет его пожилая супруга!» — отмечено в публикации.

Помочь можно, перечислив средства на счета Мобильник 0000365 и ЭлСом 0555827402. «Вдруг у кого-то есть подобное кресло или возможность помочь материально, будем рады», — написано в посте.
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