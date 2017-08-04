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Общество

Российского хакера в США приговорили к трем годам и десяти месяцам тюрьмы

«Американский суд приговорил хакера из России Максима Сенаха к трем годам и десяти месяцам тюрьмы, признав его виновным в киберпреступлениях», — сообщили зарубежные СМИ.

По их информации, 41-летний Сенах в составе преступной группы устанавливал на серверах вредоносную программу Ebury, которая формировала сеть из зараженных ею компьютеров.

Программа похищала у пользователей личные данные, рассылала спам и перенаправляла трафик для увеличения просмотров сайтов. На программе Ebury россиянин с сообщниками заработали миллионы долларов.

Как сообщается, точную сумму незаконного дохода Минюст США не назвал. От действий кибермошенников пострадали тысячи пользователей во всем мире.

«Подсудимый и его сообщники стремились превратить сеть из тысяч зараженных компьютеров в США и по всему миру в свои личные кассовые аппараты», — заявил и.о. генпрокурора Кеннет Бланко. По истечении тюремного срока Сенах будет депортирован из Соединенных Штатов.

Поясняется, что американские власти заочно предъявили обвинение российскому хакеру еще в январе 2015 года, в августе его задержали в Финляндии по запросу США, а в феврале 2016-го экстрадировали.

Максим Сенах признал свою вину в распространении вредоносной программы на стадии следствия в марте 2017-го.

По информации СМИ, в США осуждены или находятся под следствием за кибермошенничество несколько россиян.

«В частности, в апреле 2017-го четверо граждан РФ признали вину в кибермошенничестве с кредитными картами, ущерб от которого предварительно оценен в $5 миллионов. Кроме того, 19 июля к пяти годам тюрьмы приговорен программист Марк Вартанян за мошенничество и разработку компьютерного вируса Citadel. А недавно в Греции по запросу США задержан россиянин Александр Винник, который обвиняется в отмывании $4 миллиардов через биржу биткоинов BTC-e», — говорится в сообщении.
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