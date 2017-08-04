Производитель марихуаны купил город в Калифорнии

Производитель продукции из каннабиса предпринял необычный шаг для привлечения новых клиентов: компания купила за $5 миллионов небольшой город Ниптон в штате Калифорния. Об этом сообщили российские СМИ.

Цель предприятия — создать туристический объект, где можно будет свободно продавать марихуану. Отмечено, что за 18 месяцев в город планируют вложить $2,5 миллиона для создания турзоны. Покупка включает в себя 120 акров земли (4,8 тысячи соток), магазин, отель, школу и минеральные ванны. Там планируется построить новые объекты, а энергию собираются получать из возобновляемых источников.