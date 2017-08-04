В Госстрое рассказали, сколько денег выделили на ремонт Исторического музея

В Госархстрое ИА «24.kg» рассказали, сколько денег выделили на ремонт Государственного исторического музея в Бишкеке.

По данным пресс-службы ведомства, на строительно-монтажные работы из бюджета выделили 285 миллионов 961 тысячу 136 сомов, а на оборудование — 4 миллиона 858 тысяч 982.

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«Проектирование и строительство ведется параллельно. При условии своевременного финансирования музей откроется для посетителей в ноябре», — отметили в Госстрое.

Ранее планировалось, что музей полностью отреставрируют за счет турецкого гранта. Однако турецкая и кыргызская стороны не смогли договориться о сроках ремонта.