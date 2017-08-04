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Общество

Студенты из Кыргызстана могут побороться за гранты в иранском вузе

Высшее учебное заведение Организации экономического сотрудничества при Тегеранском университете имени Аллама Табатаби объявляет конкурс на четыре образовательных гранта для студентов из Кыргызстана (два — бакалавриат, два — магистратура), сообщила пресс-служба Минобразования.

Выделяемые гранты включают в себя стипендию и место проживания.

Занятия в вузе проводятся по следующим направлениям:

— управление страхованием — бакалавриат;

— вычислительные науки и программирование страхования — магистратура;

— региональное исследование (с уклоном исследования Центральной Азии и Кавказа) — магистратура.

С основными требованиями к кандидатам и списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте Минобразования.

Прием документов осуществляется до 20 августа 2017 года.
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