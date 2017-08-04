Студенты из Кыргызстана могут побороться за гранты в иранском вузе

Высшее учебное заведение Организации экономического сотрудничества при Тегеранском университете имени Аллама Табатаби объявляет конкурс на четыре образовательных гранта для студентов из Кыргызстана (два — бакалавриат, два — магистратура), сообщила пресс-служба Минобразования.
Выделяемые гранты включают в себя стипендию и место проживания.
Занятия в вузе проводятся по следующим направлениям:
— управление страхованием — бакалавриат;
— вычислительные науки и программирование страхования — магистратура;
— региональное исследование (с уклоном исследования Центральной Азии и Кавказа) — магистратура.
С основными требованиями к кандидатам и списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте Минобразования.
Прием документов осуществляется до 20 августа 2017 года.