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Общество

В Кыргызстане в 60 школах откроют электронные библиотеки

В Кыргызстане в 60 школах откроют электронные библиотеки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, в сотрудничестве с проектом Всемирного банка «Поддержка реформ в системе образования» в каждую библиотеку будет поставлено по 20 компьютеров, 4 ноутбука, 4 проектора, сервер, сетевое оборудование, компьютерные столы и стулья.

В библиотеках установят разработанные министерством электронные учебные материалы.

Кроме того, Минобразования наращивает объемы электронных версий учебников. В настоящее время в свободном доступе размещены 369 учебников, 566 диссертаций и 794 оцифрованных книги.
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