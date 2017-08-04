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Общество

Победитель тендера на ремонт здания Генпрокуратуры до сих пор не выбран

«Победитель тендера на ремонт сгоревшего здания Генпрокуратуры еще не определен», — об этом ИА «24.kg» сообщил начальник Управления капитального строительства мэрии Бишкека Нурлан Эшенбаев.

«Комиссия продолжает изучать представленные заявки, к выбору подрядчика нужно очень тщательно подходить. По срокам мы успеваем», — сказал он.  

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Напомним, в повторном тендере на ремонт приняли участие семь компаний. Вскрытие тендерных заявок состоялось 28 июля.  

Ранее сообщалось со ссылкой на протокол вскрытия, что наименьшая цена предложения у ОсОО «Бий Ордо» — 84 миллиона 345 тысяч 106,33 сома, наибольшая – у ОсОО «ЖБИ-Сервис» — 100 миллионов 232 тысячи 164 сома. 

Цены остальных пятерых претендентов: 

— ОcОО MS BULDING (Эм Эс Билдинг) — 88 миллионов 143 тысячи 344 сома; 

— ОсОО «Элит-Строй-Сити» — 88 миллионов 505 тысяч 678 сомов; 

— ОсОО «Айкол Строй» — 91 миллион 266 тысяч 369 сомов; 

— Филиал АООТ ТК «Дастан» «Пск Дастан» — 96 миллионов 552 тысячи 134 сома; 

— ОсОО «Имарат Транс» — 96 миллионов 784 тысячи 509,39 сома. 

Бывшее здание Генпрокуратуры находится в центре Бишкека на пересечении улиц Киевской и Орозбекова. Во время апрельских событий в 2010 году здание было разграблено и сожжено. С тех пор оно пустует. Его общая площадь составляет 4 тысячи 650 квадратных метров.  

На первый тендер подали заявки фирмы, аффилированные с депутатами парламента и городского кенеша, в связи с чем провели повторный конкурс.
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